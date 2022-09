Si bien es cierto no a todas las personas les toca vivir esta peculiar y, en algunos casos, traumática experiencia, siempre está latente la posibilidad de quedarse atrapado en un ascensor. Lo primero que debes tener claro que no es el fin del mundo si mantienes la calma y esperas que un técnico acuda al llamado. ¿Y si esto no ocurre? En Mag te traemos algunos consejos prácticos si los nervios empiezan a jugar en contra.

Se sabe que los ascensores son máquinas eléctricas y, como todas, existe la posibilidad que pase algún imperfecto durante su funcionamiento. Si bien son pocas las probabilidades, hay que tomar en cuenta algunos consejos si esto finalmente ocurre y, sobre todo, tienes fobia a los espacios cerrados.

Cómo actuar si te quedaste atrapado en el ascensor

Pulsar el botón de alarma. Lo primero que debes hacer ante un hecho así es apretar el botón de emergencia para que se realice la llamada. Es muy posible que a la primera no llegue tu mensaje por la cobertura, por lo que se recomienda insistir sin ponernos nerviosos.

¿Nos moriremos asfixiados? Por supuesto que no. Muchas personas piensan que si te quedaste atrapado dentro de un ascensor nos faltará el aire. Esto es una idea errónea porque en la mayoría de ascensores cuentan con una rejilla de ventilación.

No se caerá el ascensor. Si bien es cierto que en muchas películas de drama, terror o acción el ascensor cae, esto en la vida real no es así. La mayoría de elevadores cuenta con sistemas de seguridad para evitar que se desplomen, de acuerdo al portal Ascensores Ramase .

Tiempo de espera. El tiempo máximo en que un técnico llegue a revisar el ascensor es de 30 minutos, por lo que se recomienda no perder la calma y respirar profundamente.

Probabilidades de quedarse encerrado. De acuerdo al portal Ascensores Europ Quality, las posibilidades de quedarse atrapado en un ascensor es mínima. Este problema, por lo general, se deben a fallan técnicas.

