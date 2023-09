Tienes todos tus ingredientes listos sobre la mesada, como dicen los expertos el ‘mise en place’, para preparar esa cena especial para tu pareja o familia, pero, cuando vas a cortar la carne, te das cuenta que tu cuchillo no tiene nada de filo y vas a terminar rompiéndola toda. Es ahí donde te pones a buscar el afilador y no lo encuentras por ningún lado. No te preocupes, todo tiene solución y aquí te traigo un truco casero que te dejará impactado. Solo necesitarás una taza para afilar tu herramienta de trabajo.

Este pedazo de metal que es un utensilio vital para todo cocinero permite tener cortes precisos, además de evitar que se hagan movimientos bruscos o se use mucha fuerza, algo que puede ocasionar accidentes.

Desde Mag ya te hemos compartido diversos utilitarios para hacer más sencilla tu experiencia usando cuchillos. Por ejemplo, uno indica cómo lavarlos y guardarlos para que no te fallen al cocinar, también te explicamos qué es lo que le quita el filo y hasta cuál es la forma correcta de usar la chaira en la cocina.

El truco para afilar cuchillos con una taza

Si necesitas que tu cuchillo vuelva a tener filo y no encuentras el aparatito afilador, es hora de ponerse creativo y usar un método bastante seguro para lograrlo fácilmente.

Una taza de cerámica se volverá tu gran aliada. Solo deberás usar su base como si fuera una piedra de afilar. Lo primero será poner sobre una superficie plana un trapo y colocarla boca abajo.

Frota el cuchillo en un ángulo de 45 grados de inclinación sobre la base de la taza. Si lo colocas más perpendicular, podrías dañar el filo o si lo pones muy acostado, podría rayarse. Repite el proceso varias veces por cada lado del cuchillo y prueba cortando tu pedazo de carne. Verás que ahora sí tiene buen filo.

