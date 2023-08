El arroz recién preparado y graneado es delicioso y hasta puede resultar ‘adictivo’ porque hay quienes vuelven una y otra vez a la olla para servirse un poco, mientras que otros preparan una gran cantidad y la guardan en la nevera para el siguiente día. Es ahí donde toca recalentarlo para la hora del almuerzo y el microondas siempre será una gran opción; sin embargo, si no lo haces cuidadosamente, puede quedarte duro y seco. En esta ocasión te traigo un truco casero con hielo para que tu alimento quede como recién hecho.

Si bien es el electrodoméstico imprescindibles en nuestra cocina para darle temperatura a los alimentos antes de comerlos o descongelar rápidamente otros, también esconde ciertos ‘misterios’ y trucos que pueden facilitarte la experiencia con él.

Y es que no todas las comidas reaccionan igual al ser calentadas en el microondas y una de ellas es esta guarnición que no siempre sale tan apetitosa, algo que también ocurre con la pizza al recalentarla o las papas fritas.

Cómo calentar arroz en el microondas sin que se ponga duro

Para que tu arroz no terminé en la basura porque no te gustó cómo quedó tras recalentarlo, aplica este truco casero para que no quede ni duro ni seco.

Lo único que tienes que hacer es poner un hielo en el plato de arroz que vas a meter al microondas y activar el tiempo que acostumbras usar. El cubo no hará que tu comida quede aguada, sino que le aportará humedad para que no salga duro.

Otra opción es que al calentar arroz en el horno de microondas pongas un paño húmedo o servilleta humedecida encima y quedará perfecto.

