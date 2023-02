La tormenta invernal está golpeando a Estados Unidos trayendo hielo, nieve, fuertes rachas de viento, lluvia helada, además del frente frío. Ante este panorama es importante tomar medidas para asegurar el bienestar de la familia y el poder mantenernos calientes en el hogar sin tener que pagar una gran cuenta a fin de mes por el uso de gas y electricidad o teniendo en cuenta que estos pueden dejar de funcionar por el temporal. Desde Mag te compartimos los trucos caseros que puedes poner en práctica.

En estos días es vital escuchar los pronósticos del tiempo con regularidad para saber las condiciones del clima para evitar cualquier tipo de contratiempo.

Es por eso que los CDC aconsejan planificar con anticipación, más aún cuando estás en un estado propenso al clima invernal. No solo se trata de tener comida enlatada, agua y ciertos artículos de primera necesidad, sino también proteger el tanque de gas para que no se congele, así como saber los trucos para que todos en casa se mantengan calientes y seguros y no hablamos solo de consumir bebidas calientes o ponerte ropa abrigadora.

¿Qué puedo usar para calentar mi casa?

1. Cortinas gruesas

El calor se escapa por las ventanas, entonces las cortinas de doble capa son ideales para esta temporada. La delgada transparente te ayudará a aprovechar la luz natural, mientras que la gruesa sirve para cubrir del frío en invierno, evitando calefacción y menos consumo de luz.

2. Alfombras y tapetes

El frío no solo afecta las paredes, sino también el suelo y hay que garantizar que la temperatura sea la mejor para nuestros pies. Las alfombras y tapetes ayudarán a reducir las corrientes de frío en esta zona, en especial las de lana y pelo largo.

3. Ventilar

Para evitar la humedad, moho, alergias y malos olores, no hay nada mejor que ventilar la casa, pero tampoco en exceso porque recordemos que estamos en plena tormenta invernal. Hazlo durante las horas de luz y sol para que entre el calor, inmediatamente después cierra bien puertas, ventanas, cortinas y persianas para encerrar el calor. No las abras durante la noche.

Hay diversas formas de mantenerte caliente, como consumir bebidas o encender una vela. (Foto: Karolina Grabowska / Pexels)

4. Cubrir ventanas

El plástico sirve como aislante térmico, por lo que resulta interesante el usarlo para evitar fugas de aire caliente o entradas de frío a tu casa. Refuérzalo con cinta aislante, sobre todo en las rendijas.

5. Velas

Son ideales para calentar espacios pequeños y más aún cuando son de gran tamaño porque tardan más en consumirse. Eso sí, no dejes de vigilarlas para evitar accidentes.

