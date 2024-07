El invierno no solo tenemos que preocuparnos por la humedad que afecta las paredes de nuestra vivienda o la ropa que tenemos guardada en el clóset, sino también en no enfermarnos, porque los días fríos hacen que aumenten los problemas respiratorios, pero eso no es todo. Si eres de las personas que sigue rigurosamente su rutina de cuidado facial, no puedes dejar de lado el resto de tu cuerpo. Si observas al detalle tus piernas o brazos, talvez notes cierta resequedad que podrás aliviar siguiendo estos pasos para evitar la pérdida de agua y incrementar la hidratación. Aquí te lo explico al detalle.

No solo es el clima lo que termina por afectarnos, sino también esa ducha con agua caliente con la que iniciamos o terminamos el día. Y es que esta hace que se pierda elasticidad y se reseque visiblemente.

Es aquí donde hay que adaptar la rutina de cuidado corporal al invierno y buscar la hidratación profunda con opciones que le permitan a nuestra piel mantenerse hidratada y saludable. Para esto los productos que utilizan bioactivos naturales son buena opción porque hay frutos, como la castaña, que contiene selenio, omega-6 y omega-9, lo que le permite actuar como antioxidante que nutre las capas más profundas.

Cómo armar una rutina de cuidado corporal diario en invierno

Paso 1. Limpieza corporal: agrega a tu rutina de baño un jabón líquido enriquecido con aceite de castaña que mantiene la barrera de hidratación natural de la piel que la deja, hidratada, suave y con un toque aterciopelado. Para su aplicación, vierte la cantidad deseada en tus manos y distribúyela por todo el cuerpo con movimientos circulares.

Paso 2. Hidratación corporal: después del baño, nutre y trata tu piel con un hidratante corporal enriquecido con una alta concentración de óleo bruto de castaña y 96% de ingredientes naturales. Asegúrate de seleccionar un producto libre de parabenos, siliconas y aceites minerales, ya que estos componentes pueden provocar irritación e incluso resequedad cutánea.

Paso 3. Hidratación en las manos: dado que las manos están expuestas constantemente a diversos químicos, texturas y la luz solar, sufren más daños que otras partes del cuerpo. Por ello, es importante usar una crema con una concentración elevada de bioactivos, como la que proporciona Ekos Castaña, para hidratar la piel, uñas y cutículas. Para su aplicación, masajea la crema con movimientos circulares.

Para asegurar un tratamiento cosmético altamente eficaz con las propiedades de las castañas, los productos de Ekos Castaña están formulados con aceites y mantecas extraídos de forma natural de la semilla, pulpa y hojas del árbol de castaña, sin el uso de procesos químicos. Además, están diseñados para ser aplicados en todo el cuerpo, excepto en el rostro, idealmente durante y después del baño.

“Nuestros productos tienen un 96% de ingredientes de origen natural, debido a que utilizamos insumos de la Amazonía extraídos mediante un ciclo regenerativo. Esto significa que, a través de nuestro modelo de negocio, no solo cuidamos del planeta, sino que también creamos oportunidades para las 11,700 familias de Latinoamérica que integran nuestra cadena de suministro de ingredientes de la sociobiodiversidad”, explicó Renzo Ibañez, gerente de Marketing y Comunicaciones de Natura.

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).