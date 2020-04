El consumo de aguacates ha aumentado mucho en los últimos años siendo un ingrediente cada vez más habitual en ensaladas o múltiples recetas . Su alto contenido de ácidos grasos esenciales lo convierten en una opción saludable para consumir a diario ; sin embargo, algunas personas tienen dificultades para cortar y pelar esta fruta. Si quieres disfrutar de este rico alimento sin salir herido, sigue estas recomendaciones.

Cortar un aguacate parece una tarea sencilla, pero en realidad no lo es, ya que un mal corte puede ocasionar serias lesiones en la mano. Uno de los errores más comunes que se suelen cometer al momento de partir esta fruta es usar un cuchillo grande y muy afilado. Además, no apoyar el alimento sobre una tabla de cortar.

Antes de empezar a pelar, es necesario limpiar el aguacate, como con el resto de frutas o verduras. Una vez lavado, retira el pequeño tallo con los dedos, si no se quita puede ser la causa de que el cuchillo se desvíe a la hora de cortar por la mitad. Luego, apoya la fruta en la mesa de trabajo y corta en vertical hasta llegar al hueso. Sin retirar el cuchillo, gira el aguacate y corta alrededor de la fruta.

Después de hacer el corte, coge el aguacate con ambas manos, colocando una en cada mitad. Gira la mitad derecha hacia adelante y la mitad izquierda hacia ti. De esta manera, se separarán sin ninguna dificultad. Para retirar el hueso o la semilla, clava el cuchillo con un golpe seco, gira hacia un lado y tira para arriba. Debes hacerlo con mucho cuidado para evitar accidentes.

Si no estás completamente seguro de deshuesar el aguacate con un cuchillo, también puedes quitar la semilla con una cuchara sopera o incluso un sacacorchos, tal vez no sea la mejor forma de hacerlo; sin embargo, a más de uno le puede resultar útil en alguna ocasión. La técnica que te acabamos de compartir es la más segura para cortar aguacates y así evitar posibles lesiones en la mano. No obstante, no es la única que existe. A continuación, te enseñamos cómo pelar un aguacate entero.

¿Cómo pelar un aguacate entero?

Si prefieres pelar el aguacate entero para después cortarlo a tu gusto, primero retira el tallo de la fruta con los dedos. Luego, corta la cáscara en forma de cruz, de tal manera que obtengas 4 gajos grandes. Al momento de hacer estos cortes es importante que no introduzcas el cuchillo del todo, ya que solo deberás cortar la piel, no la pulpa. Por último, con el cuchillo o los dedos, retira la piel de cada gajo.

También puedes pelar el aguacate con el cuchillo sin necesidad de hacer el corte en forma de cruz, aunque de esta forma es mucho más fácil retirar la cáscara. Tú decide cómo cortar los aguacates dependiendo de la receta que vayas a preparar.

La semilla o pepa del aguacate o avocado es la parte menos apreciada, pero una de las más beneficiosas.

