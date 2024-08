En épocas en que los alisados, extensiones y balayage continúan marcando la pauta en los salones de belleza y más de una persona llega a solicitar un cambio radical de look para decirle adiós a su melena esponjosa o crespa, hay todavía un grupo que se siente orgulloso de mostrar su cabello rizado u ondulado al natural, sin procedimientos químicos que lo hayan afectado o debilitado. Si tienes amigas/o con rulos, ¿alguna vez te pusiste a pensar qué tan complicado es mantenerlo saludable y bien formado? Hoy te traigo los trucos de un profesional para dominar este tipo de pelo y lucirlo en su máximo esplendor, pues está marcando la tendencia para los próximos meses. Además, te recomiendo leer sobre: así puedes secar tus uñas recién pintadas en pocos minutos sin lámpara y Lo único que debes hacer todos los días por tu piel, según dermatólogos de EE.UU.

El pelo rizado puede ser más difí­cil de dominar que los otros tipos de pelo y te lo digo por experiencia propia. Durante muchos años lidié con un aspecto que creía no me favorecía y recurrí a planchas para alisarlo, porque siempre temí que los químicos dañaran su esencia y felizmente no lo hice. Si te preguntas por qué, pues la respuesta está en que para que vuelva a crecer sano y con buen aspecto, solo queda cortarlo muy chiquito y empezar desde cero. Hoy acepto su textura natural y sé que se necesitan cuidados específicos para su bienestar y mejor manejo.

Si bien hay productos específicos que ayudan a que sea espectacular y aporte a las chicas y chicos un estilo espléndido, todo empieza desde casa y cómo lo cuidas. Además, en la actualidad se puede decir que se ha revalorado el pelo rizado, y el dominio del pelo liso ya nos es tan predominante. Así que manos a la cabeza y aprende cómo cuidarlo correctamente.

¿Cómo debo cuidar mis rizos u ondas?

Este tipo de melena es muy delicada y, aunque sientas que es mucho trabajo, siempre debes lavarla, acondicionarla y peinarla, pero no es lo único. La hidratación juega un rol específico. Además, tienes que tener mucho cuidado con el calor y la forma en que lo secas.

1. Mascarilla para hidratar: no solo basta con usar un buen shampoo para lavarlo, sino que también debes incluir en tu rutina el acondicionador y mascarilla específica. “Un error es no usar productos adecuados. Hay comerciales y profesionales y los primeros no te van a nutrir tanto. Nosotros trabajamos con Tec Italy que también protege la cutícula. Lo que más recomiendo es usar solo una buena mascarilla y muchos no lo hacen. El acondicionador desenreda el cabello, pero la mascarilla hidrata. Lo mejor es 2 veces por semana, pero sino al menos una, y verás resultados. Lo principal es hidratar el cabello y no todas funcionan igual”, explica Jackson Saldaña, colorista de Prana salón.

2. Cuidar el cuero cabelludo: “es lo más importante porque de ahí nace todo. Hay que realizarse tratamientos en spa para que tengas unos buenos largos. Hay que hacerse una exfoliación como en el rostro. Si tu piel está reseca, también lo está el cuero cabelludo”.

3. La hidratación es lo más importante: El cabello rizado es naturalmente seco y necesita del agua para lucir sano y fuerte. Un gran consejo del experto es echársela al pelo con un pulverizador. Esta técnica humedecer tu cabello y te ayudar a darle forma. “El agua es importante, los rulos necesita agua e hidratación, si me mojo el cabello queda lindo, si lo dejo seco, se esponja”.

TRUCOS DE BELLEZA | Jackson Saldaña resalta la importancia de la hidratación del cabello ondulado o con rizos usando productos profesionales y un difusor para secarlo. (Foto: @pranasalon / Instagram)

4. Cortar las puntas con frecuencia: el corte ideal para el pelo rizado es escalado o por capas. Lo mejor es hacerlo cada 3 meses, por que ahí “sí vas a ver el crecimiento y se mantendrá sano”.

5. Producto de acabado: tan importante como el shampoo, acondicionador y mascarilla es un producto que te permita moldear tus rizos y darle forma. “Lo mejor es una crema de peinar sin alcohol para mantenerlo hidratarlo, porque algunos productos son muy grasos y te puede salir caspa. No necesitas más que aplicar tu producto de acabado cuando el pelo está húmedo y no te toques mucho el cabello porque se vuelve grasoso”. Si te preguntas cómo hacerlo, Jackson tiene el mejor truco: “Después de lavar el cabello hay que quitar el exceso de humedad con una toalla y aplicar la crema de peinar de medios a puntas sin tocar el cuero cabelludo para no engrasar. Hazlo con la técnica ‘praying hands’ que consiste en apretar cada mechón de pelo con las manos juntas para que el producto penetre bien. Luego la secadora con difusor”.

6. Secado al natural: lo más recomendable es que el pelo se deje secar naturalmente porque el calor lo deshidrata. Si tienes que usar secadora, intenta que sea a temperatura baja o media y con un difusor para darle forma. “Pasa el difusor de manera ciruclar sobre el cabello y cuando esté seco al 90% puedes tirarlo hacia adeante y, como si te estuvieras recogiendo el cabello empieza a armar tu peinado y definir. Si lo haces en mojado puedes generar frizz”.

TRUCOS DE BELLEZA | El pelo rizado puede ser más difí­cil de dominar que los otros tipos de pelo, pero aplicar una buena crema para peinar con la técnica 'praying hands' marcará la diferencia. (Foto: @pranasalon / Instagram)

El cabello rizado se ha revalorizado y está de moda. Anímate a seguir estos consejos para mantenerlo sano, domarlo, hidratarlo y embellecerlo y también acudir donde un especialista que te ayude con un diagnóstico que lo deje saludable. “Los rulos siguen en tendencia y todo lo natural, a menos mechas es mejor. Ofrecemos tratamientos de hidratación para rulos, te enseñamos cómo usar el difusor con la secadora, aplicamos mascarilla y los productos de acabado de Tec Italy”, agregó el especialista de Prana salón, local que desde enero de 2024 tiene el concepto de dar tranquilidad, energía y bienestar al cliente y está especializado en corte, color, tratamientos y uñas.

