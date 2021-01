El cambio de temperatura no trata igual a todas las cabelleras . Hay algunas que lucen perfectas en invierno, mientras que a otras les afecta el calor y el verano trae consigo el temido efecto frizz. Para decirle adiós a los pelos rebeldes, que no se controlan y hasta encrespan, hay diversas pautas que se pueden poner en práctica dentro del cuidado personal .

Intensifica la hidratación

Una mascarilla natural que se puede preparar fácilmente en casa es una gran solución para frenar el encrespamiento y darle a la melena una dosis de hidratación. También puedes recurrir a un buen shampoo y acondicionador para no tener un cuero cabelludo seco.

Para combatir este problema hay que machacar un plátano y añadirle una mezcla de una cucharada de zumo de limón y otra de aceite de girasol. Aplica la mascarilla casera y déjala actuar durante una hora y media. Luego retira de tu cabello lavándolo y deja que se seque al aire libre.

Adiós a los tintes

Si quieres cuidar tu cabello y dejar atrás el frizz, lo mejor es que lo libres de productos químicos y el daño que este le ocasiona.

Evita las planchas y secadores

Estos aparatos hacen que el pelo se quede mucho más seco y quebradizo, el cabello debe secarse de manera natural, al aire libre. Aquí también es importante prestar atención a la toalla que usas. La más recomendable es aquella de microfibras o un polo de algodón, estos absorben el agua y sacan el exceso de humedad sin maltratar tu cabello.

Usa crema de peinar o hidratante

Después de lavar tu cabello en la ducha con agua tibia o fría para no encresparlo más, puedes usar una crema de peinar adecuada, principalmente, que sea anti-frizz. Los expertos de Head & Shoulders recomiendan la que tiene aceite de coco, pues cuenta con una fórmula de ingredientes hidratantes que ayudan a controlar el frizz desde la raíz hasta las puntas, además le aportar brillo, suavidad y dejarlo libre de caspa.

Protege tu cabello

Si vas a salir a un lugar con mucho sol, además de usar tu mascarilla para protegerte del coronavirus, no olvides llevar un sombrero. Además, mientras duermas es recomendable echarte sobre fundas de almohada de satín, pues estas no producen frizz y tu cabello no dejará de estar sedoso y brillante.

Un cepillo de madera también es muy beneficioso para peinar la melena, pues los de plástico o metal producen mucha más electricidad en el pelo y aumenta el efecto que buscamos erradicar.

Siguiendo estos consejos lograrás que la humedad y el calor del verano no aporten sequedad, poco brillo y algunos pelos rebeldes, típicos del frizz del verano.