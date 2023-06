Si eres de los que posee una amplia colección de cadenitas, collares o amuletos, sabes que hay que cuidarlos y colgarlos de manera correcta para que no terminen llenos de nudos y enredos entre ellos mismos. Y es que ‘liberarlos’ toma tiempo, algo que no siempre tienes, más aún cuando estás apurado y los minutos valen oro. Si esto te suele pasar con mucha frecuencia al abrir el alhajero, aquí te dejamos un truco casero que no tiene pierde para desenredar tus joyas usando talco de bebé.

Lo mejor es que con este tip no volverás a padecer por esos nudos en las piezas de plata, fantasía o de oro y no necesitarás mucho esfuerzo para que recuperen su forma y sean ese accesorio ideal para completar tu look.

Además, impedirás que el enredo se intensifique o se rompa la cadenita. ¡Toma nota de este paso a paso!

Cómo desenredar tus collares con talco de bebé

Lo primero que necesitas es una mesa plana o superficie donde colocarás los collares enredados para una mejor estabilidad y así evitar que se formen más nudos. Lo siguiente será frotarte los dedos con talco de bebé (también puedes usar jabon suave o aceite de oliva).

Ahora si viene el momento de quitar los nudos y para eso usarás un alfiler de ropa que te permitirá liberar insertándolo en el centro. Comienza a desenredar y vuelve a colocarte polvo en las manos para repetir el proceso de ser necesario. ¡Listo! Tus joyas estarás perfectas para usarlas.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?