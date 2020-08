Tener un perro en casa le cambia la vida a toda la familia y si no se tiene en mente tener otro hijo, se convierte en el compañero ideal de un niño, eso sí, tomando en cuenta las razas más amigables y los cuidados que se deben tener. Una mascota necesita de dedicación y tiempo para sus paseos, para así entablar una relación en armonía y se pueda acoplar al estilo de vida del nuevo hogar.

El can puede ser el mejor amigo de tus hijos si eliges la raza adecuada y los niños aprenderán a comunicarse de otra manera más instintiva. Eso sí hay que tener en cuenta algunas cosas antes de escogerlo. Por ejemplo, el tamaño de tu perro y de tu hijo, así como el espacio de la casa para ver si podemos tener un perro grande o pequeño y tiempo de dedicación.

“El perro es dependiente, necesita de cuidados, de alimentación, hidratación, recreación, juegos, paseos, etc. La persona que decida tenerlo en casa debe estar consciente de que demanda tiempo y cuidados, como las vacunas, desparasitaciones internas y externas, así como proporcionarle ambientes limpios para comer y andar”, explicó la Licenciada en Educación, Puppe Toth, especialista en temas caninos.

Para tener una mejor experiencia en el hogar, es importante mantener “un lenguaje amigable con el can”. “Los perros entenderán a medida que se le brinde una información adecuada, como horarios de alimentación y paseos. Los gritos no construyen, destruyen a tu perro, un lenguaje amical ayudará a que haya comprensión”, agregó.

¿Qué razas son mejores?

Al momento de adoptar un can uno de los aspectos más importantes es que te fijes en que el perro que vayas a elegir sea paciente y tranquilo y no una raza muy dominante o posesiva, para no tener problemas con los juguetes. Aquí te mencionamos algunas razas que son ideales.

Bichon Maltés

Parece un muñeco de peluche y es juguetón, cariñoso e inofensivo. Es una de las razas de perros ideales para departamentos.

Beagle

Son protectores, muy enérgicos y algo nerviosos por lo que tienden a ladrar bastante. Son perros muy alegres y juguetones, cariñosos y pacientes.

Dálmata

Son fieles y enérgicos, pero muy cuidadosos con los amos y atentos. También son muy sociables si se les educa correctamente.

Golden retriever y labrador retriever

A pesar de que crecen bastante, son cariñosos y dóciles por lo que tienen especial delicadeza con los niños. Además, son muy obedientes, pacientes y es fácil enseñarles cómo convivir en casa.

Si quieres conocer un poco más sobre la importancia de tener un perrito, la especialista Puppe Toth, brindará la charla “Mami quiero un perrito” a través del fanpage del Nido Villa Sonrisas el jueves 27 de agosto a las 7 p.m., totalmente libre.

VIDEO RECOMENDADO

¿Por qué los perros son tan fieles?

¿Por qué los perros son tan fieles?

MÁS SOBRE PERROS