Si tienes a gatos como mascotas, lo más probable es que hayas lidiado en algunas ocasiones con el olor de su orina en diferentes rincones de tu casa. Debido a que es muy intenso, no desaparece con una simple mezcla de agua y jabón. En la siguiente nota te comparto un truco para recuperar el frescor en tu hogar.

Hay gatos que orinan en la ropa, en las áreas destinadas a los electrodomésticos y otros rincones del hogar, aun si sus dueños dejan areneros. Si no es un problema relacionado con su salud, es casi seguro que lo haga por una cuestión de marcaje (sexual o territorial) o simplemente por estrés.

El olor de la orina de los gatos es muy intenso y, si no se toma acciones, puede durar muchos días. Para eliminarlo por completo no solo debemos recurrir a agua y jabón, sino incluir otros productos. No te desanime, pues es casi seguro que los tengas a la mano.

Pasos para eliminar el olor de gato en alfombras y tejidos

Para eliminar el olor a orina de tu gato solo necesitas tener a la mano jabón líquido, vinagre y agua.

Absorbe la orina de tu gato con papel de cocina

Aplica jabón sobre el área afectada

Agrega vinagre diluido (2 partes de agua y una de vinagre)

Deja actuar por die minutos

Transcurrido el tiempo, retira los restos de vinagre con agua

Si no quieres incluir vinagre, puedes reemplazarlo por café molido. Para retirar los residuos, tan solo debes usar una aspiradora

Otros remedios caseros

Puedes elaborar una mezcla de vinagre, limón y bicarbonato de sodio para quitar el olor a orina de gato en tu hogar. Además, la mascota no volverá a hacer sus necesidades en el lugar debido a que detesta el aroma del limón

Para eliminar el intenso olor en tejidos delicados, el alcohol es la mejor opción. Tan solo vierte algunas gotas en la zona a tratar, deja actuar unos minutos y enjuaga con agua

