Hay quienes empiezan el día encendiendo uno y otros que no pueden irse a dormir si no fumaron. Esta práctica no solo resulta nociva para la salud, sino que también es incómoda para quienes no tienen el hábito. ¿Tu pareja fuma en la habitación o tú lo haces y necesitas eliminar todo rastro? Aquí te dejamos un truco casero para quitar el olor a cigarro de tu cuarto o sala rápidamente.

Una de las características del cigarro es que su aroma se impregna en cada rincón de la casa, ropa y manos, por lo que demora en esfumarse por largo rato y hasta días, más aún cuando se trata de un ambiente cerrado.

Los especialistas afirman que el humo del tabaco se incrusta en objetos como alfombras, muebles, paredes, ropa, piel o cabello y minimizar su fuerte olor es posible reemplazándolo por uno más agradable.

¿Qué hacer para quitar el olor a cigarro de un cuarto?

Para esto recurriremos a un aromatizante casero potente. Lo que necesitarás es bicarbonato de sodio, suavizante para ropa, agua caliente y un recipiente con atomizador. Solo tardarás 5 minutos en prepararlo.

Lo primero será llenar casi por completo el recipiente que elegiste con agua caliente. Lo siguiente será echar el suavizante (entre más, mejor) y agregar una cucharada de bicarbonato de sodio.

Mezcla bien para que todo se una y rocía en la habitación con olor a cigarro poniendo atención en las cortinas, sillones, colchas, entre otros.

Cómo evitar el olor a cigarro en casa

No fumes dentro y si lo haces, que sea cerca a una ventana que dé al exterior. Ventila siempre la habitación después de fumar. No dejes colillas y cenizas en el cenicero. Límpialos a diario. Limpia los muebles con frecuencia porque guardan el olor a cigarro.

Síguenos en nuestras redes sociales: