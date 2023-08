A veces, resulta verdaderamente molesto cuando uso mis gafas de sol y se llevan consigo parte de mi maquillaje en la zona de la nariz. Justo cuando he invertido tiempo y esfuerzo en crear un look impecable, los lentes parecen estar en una misión para desvanecerlo. Sin embargo, existe un truco bastante simple para este problema que puede arruinar mi día.

La clave para evitar que mis gafas de sol arruinen mi maquillaje es usar polvos mate. No obstante, el truco está en usarla en un lugar en particular y en MAG te lo revelo a detalle. Aunque este método no es una solución definitiva y puede requerir retoques a lo largo del día, me ha brindado una forma de mantener mi look sin estropearse.

¿Cómo evitar que los lentes de sol malogren el maquillaje?

Este hack no implica que uses nada costoso o estrafalario. El producto que necesitas es tu propio polvo mate, ya sea suelto o compacto, esto debido a que su función será evitar que la base o cremas hidratantes que hayas usado salgan a flote.

En el caso de este truco, no debes aplicarlo nuevamente en tu rostro, sino en la parte de la nariz de tus propias gafas, logrando así una capa protectora que evitará que la fricción entre los lentes y tu cara eche a perder tu maquillaje.

Asimismo, cabe resaltar que este método puede variar según el tipo de piel que tengas. Si tienes un rostro que tiende a ser graso, deberás aplicar el polvo cada cierto tiempo; no obstante, evita colocar demasiado producto, ya que podría combinarse con tu base.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?

VIDEO RECOMENDADO

Los restos de café molido pueden servir para limpiar el táper.