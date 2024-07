Mientras esperamos que los alimentos hiervan en la olla, casi siempre aprovechamos el tiempo para realizar otras actividades en la cocina. Si no estamos pendientes, puede darse el caso de que el agua se desborde y gran parte del contenido se pierda. ¿Cómo evitar que se derrame el agua al momento de hervir? Te comparto dos métodos que te serán de gran utilidad.

Cuando preparamos pastas, caldos u otros alimentos en la cocina, debemos esperar a que el agua hierva. Si no estamos atentos, se corre el riesgo de que el líquido se desborde y ensuciemos la estufa.

No solo debes asegurarte de que el fuego no esté en alta potencia, sino utilizar elementos que tenemos a disposición para que el agua no se derrame.

2 métodos para evitar que se derrame el agua al hervir alimentos

Con un poco de mantequilla, ajo o un utensilio de madera evitarás que el agua se derrame al hervir alimentos. En el caso del utensilio, debes asegurarte de que el fuego no esté a la alta potencia

Método 1

Coloca el alimento que vas a hervir en la olla

Antes del primer hervor, unta un poco de mantequilla por los bordes

Si no cuentas con mantequilla, puedes reemplazarlo por ajo molido

Método 2

Gracias a que la madera es porosa, las burbujas que se originen al hervir alimentos se romperán y el vapor se condensará.

Si estás hirviendo verduras, leche o algún otro alimento, simplemente utiliza un utensilio de madera

Coloca el utensilio de madera encima de la olla

Una vez que hierva la comida que estás preparando, retira el utensilio de madera

