La carne de res es un alimento muy apreciado en la gastronomía y, lo mejor de todo, es su versatilidad: podemos incorporarlas en caldos, guisos, frituras y otras elaboraciones. Para que la carne sea mucho más tierna y tenga una rápida cocción, lo más recomendable es filetearla. Si no sabes realizar estos cortes, te comparto un truco de cocina muy útil para que te luzcas en la preparación de tus platillos.

La carne de res es uno de los alimentos más consumidos en el mundo, debido a su particular sabor y textura. No obstante, es importante no cometer excesos para evitar que nuestra salud se vea perjudicada.

Para que la carne te quede tierna y su cocción sea más rápida es importante filetearla. Si bien este trabajo lo pueden realizar los carniceros, en ocasiones compramos la carne en grandes proporciones.

Pasos para filetear carne de res

Sigue los pasos que recomienda el canal de YouTube Miranda García Delicias Ecuatorianas para filetear la carne de res a la perfección

Asegúrate de que tu cuchillo tenga un buen filo. Si ese no es el caso, aplica este truco casero que te será de gran utilidad

Con el cuchillo afilado retira la fibra blanca de la carne

Antes de filetear la carne, busca la parte más recta y palpa con una de tus manos para comprobar que el corte que realices es fino

Repite el procedimiento para obtener el filete perfecto

