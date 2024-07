Si luego de comprarte un pantalón nuevo descubriste que la basta no queda bien, lo usual es que lleves la prenda a un taller de costura o recurras a la máquina de coser para realizar el dobladillo ideal. En caso prefieras ahorrar algo de dinero o simplemente no cuentes con este aparato en tu hogar, este truco te sacará de apuros. Además, recuerda que puedes recuperar el color de la ropa negra en poco tiempo con unos simples pasos.

Para lucir el pantalón que más te gusta, el dobladillo debe ser perfecto. Muchas veces, sin embargo, no encaja y no queda otra opción que subirle la basta. En caso no cuentes con una máquina de coser, puedes realizar este trabajo tan solo con aguja e hilo.

Si no sabes cómo enhebrar un hilo en segundos, te recuerdo que hay trucos prácticos con los que ahorrarás tiempo.

Pasos para hacer un dobladillo a mano en tus pantalones

Pon en práctica los consejos que recomienda el canal Las Costuras de Alicia para hacer un dobladillo a mano.

Mide tu pantalón para saber cuántos centímetros quieres doblar

Una vez que tengas la medida, por ejemplo 4 centímetros, realiza un dobladillo con tu plancha. También puedes sustituir la plancha por alfileres

Consigue hilo del mismo color de tu pantalón

Coge los dobladillos y, después de insertar el hilo con la aguja, realiza una puntada en zigzag. Realiza este proceso hasta llegar al extremo de la penda

Si se te hace complicado realizar esta puntada, realiza este procedimiento de una forma más sencilla

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para conocer más de ellos en MAG, y listo. Aquí te recomiendo más trucos útiles del hogar.

SOBRE EL AUTOR Cristhian Zamudio Bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Con experiencia en el periodismo escrito y digital en las secciones policiales, deportes, actualidad y tendencias. En la actualidad, es redactor real time del área Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.