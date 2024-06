La milanesa es uno de los alimentos que más gusta en el mundo y, lo mejor de todo, es que podemos acompañarla con papas fritas, puré o diferentes guisos. Si lo preparas en casa seguramente en más de una ocasión has experimentado la desazón de que el pan se despegue y no te salga tan crocante. Dile adiós a estos problemas con un truco de cocina muy práctico.

Si bien podemos adquirir milanesas ya hechas en mercados y tiendas, no hay nada mejor que elaborarlas en nuestros propios hogares de una forma casera. No obstante, para que el pan rallado no se te despegue y te quede muy crocante es importante que no te saltes ningún paso de lo que dice en tu receta.

Pasos para hacer milanesas sin que se despegue del pan

Para obtener milanesas sin que se despegue el pan al momento de llevarlos a la sartén, ten en cuenta estos pasos que recomienda el canal especializado de YouTube Bien Rico.

Ten listos tus filetes limpios

Seca los filetes de pollo o de carne que utilizarás para hacer milanesas

Espalma o aplasta los filetes con un rodillo de cocina (si no tienes a la mano, reemplázala por la base de una cacerola) y asegúrate de colocar papel film para que no manche la carne. El objetivo es romper las fibras de la carne para que quede más tierna

Bate bien los huevos

Luego de salpimentar el filete, aplica harina en la superficie. Retira el exceso para que no haya problemas

Incorpora el huevo batido por todo el filete y escurre

Agrega por último pan rallado y asegúrate de presionarlo con tus dedos para que esté bien adherida

Si quieres que la milanesa te quede muy crujiente, repite el proceso para obtener una doble capa

Incorpora especias a tu gusto

Deja reposar o almacénalo en la nevera por una hora s para que te quede perfecta al momento de freír

Fríe en aceite bien caliente, pero que no llegue a humear

