Hay quienes no pueden comer una hamburguesa si no las tienen como complemento, mientras que otros van a un restaurante de comida rápida solo para pedir una porción y disfrutarlas con salsa. Las papas fritas son una delicia, pero si no se preparan de la forma correcta, terminan todas blandas y llenas de aceite. En esta nota te traigo las técnicas que debes usar para que te queden crujientes y perfectas, así como los trucos caseros que puedes aplicar en tu cocina a la próxima que te animes a prepararlas. Además, de seguro te va a interesar aprender cómo hacer huevos fritos sin que se peguen a la sartén y el truco para que los garbanzos queden tiernos.

Unas papas deshechas o lánguidas no son ni atractivas para morderlas, ni ricas cuando las sumergimos en mayonesa o kétchup. Así que presta atención a lo que recomiendan los expertos para que tengas el mejor resultado. ¿Escuchaste hablar de la doble fritura o la técnica de congelación? Aquí te cuento lo que debes hacer.

Cómo tener papas fritas crujientes y perfectas

1. Técnica del remojo

Cuando cortes las papas, lo primero que tienes que hacer es dejarlas en remojo en agua durante al menos 20 minutos. Esto ayudará a eliminar el exceso de almidón y que queden muy crujientes. Antes de freírlas debes escurrirlas y secarlas bien con papel de cocina.

2. Técnica de doble fritura

Esto es clave para papas fritas de campeonato. Lo ideal es freírlas por primera vez en abundante aceite a 180 °C hasta que las veas ligeramente doradas (deben estar sumergidas por completo). Luego las vas a sacar y subir la temperatura del aceite hasta 195 °C. Vuelve a sumergir las papas y tendrás ese crujiente que tanto buscas y una textura perfecta.

TRUCOS CASEROS | Comer papas fritas con mayonesa o kétchup es un clásico. Disfrútalas más si están bien fritas. (Foto: Marco Fischer / Pexels)

3. Técnica del hervido

Si tienes tiempo y no estás apurado, este truco es genial. Lo primero será cortar las papas, hervirlas durante 20 minutos y luego secarlas completamente para meterlas en fritura profunda en abundante aceite. Este proceso elimina la humedad interna y brinda ese crujiente que tanto queremos.

4. Técnica de la congelación

No estamos hablando de las que vienen congeladas en bolsa, sino en hacerlas 100% caseras. Aquí te lo explico. Cuando tengas las papas bien cortadas, mételas en el congelador dentro de una bolsa de plástico. Esto hará que su estructura interna se rompa aún más y queden perfectas por fuera. Retíralas en el momento en el que vayas a freírlas.

Siguiendo estas técnicas lograrás papas fritas crujientes y deliciosas, pero antes de comerlas sigue estos trucos: déjalas escurrir sobre papel de cocina para eliminar el exceso de grasa y luego de unos segundos, añade sal al gusto. Sírvelas siempre calientes y ponle tus salsa favoritas.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para conocer más de ellos en MAG, y listo.

5 trucos caseros que te ayudarán en la cocina