Hay quienes no pueden comer una hamburguesa sin ponerlo encima o incluirlo en un sándwich junto a papas fritas. El bacon es de esos acompañamientos infaltables, pero que no todos saben preparar perfectamente. Hoy te traigo un truco casero que no falla y que te permitirá tener tocino crujiente hecho en el horno microondas y sin llenar de grasa o humo toda la cocina. Sigue el paso a paso que te explico en esta nota y también anímate por leer estos consejos que de seguro te interesarán: Así puedes convertir tu sartén en antiadherente y Cómo remover manchas de óxido en simples pasos.

Cómo hacer bacon crujiente en el microondas

Este es un método bastante conocido. Sigue estos consejos al pie de la letra:

Coloca el bacon o tocino entre hojas de papel toalla o absorbente y sobre un plato apto para el electrodoméstico. Presiona y cocina en el microondas durante 1 minuto y medio a 800 W. Pasado el tiempo cambia el papel por uno nuevo porque estará muy grasoso y vuelve a cocinar durante 40 segundos más. Si las lonjas tienes mucha grasa, talvez necesiten más tiempo en intervalos cortos. Cuando lo veas dorado y crujiente estará listo.

