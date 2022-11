Si eres de esas personas que esperan con ansias el fin de semana o las vacaciones para acudir a la playa y liberarse del estrés, seguramente tienes conciencia sobre el cuidado de tu piel ante la exposición solar. Se conoce que existen un sinfín de protectores solares y bronceadores en el mercado, pero pocos saben que se pueden preparar de manera natural y de forma muy sencilla.

MIRA TAMBIÉN | Conociendo estas 4 ideas prácticas reutilizarás las botellas de shampoo

En la siguiente nota te traemos un remedio casero a base de zanahoria y canela para hacer un bronceador casero para lucir espectacular en verano. ¿Es eso posible? por supuesto que sí y aquí en Mag revelamos el secreto.

Antes de dar a conocer el procedimiento a seguir, es pertinente dejar en claro que los mejores bronceadores del mercado están hechos con productos naturales y extractos vegetales.

El objetivo del bronceador es hidratar la piel para prepararla ante la exposición solar. Muchas personas confunden su función y piensan que protegerán la piel, pero lo cierto es que actúa como un elemento preventivo ante la radiación que llega a tu cuerpo, de acuerdo al portal El Español.

Cómo hacer un bronceador casero a base de zanahoria y canela

Ingredientes a emplear:

4 zanahorias.

4 cucharaditas de canela molida.

500 ml de agua.

1 cucharadita de miel (opcional).

El procedimiento es muy sencillo y rápido. Primero coloca las zanahorias (no importa que no están peladas) y la canela en una licuadora. Ahora agrega el agua poco a poco para que la masa no pierda su textura.

¿Todo bien hasta ese punto? Tras conseguir la solución deseada, lo puedes utilizar ya sea en forma de crema como en pulverizador. No solo te ahorrarás dinero, sino también lucirás un bronceado más natural.

El contenido proporcionado no pretende sustituir la consulta médica con un profesional. Si no está seguro de su condición médica o la de un miembro de su familia, consulte a un médico. De igual manera si presenta alguna reacción alérgica.

Síguenos en nuestras redes sociales: