Es una de las frutas más consumidas y que también forma parte de diversos postres; sin embargo, hay ocasiones en las que no están del todo ricas y con textura harinosa. Si quieres disfrutar de las mejores manzanas y que no te toque una arenosa, desde Mag te dejamos los trucos que debes aplicar para identificarla en el supermercado o mercado antes de comprarla.

Rica en nutrientes, vitaminas y minerales, así como una buena fuente de fibra y antioxidantes, es muy sabrosa y su precio hace que sea accesible para la mayoría.

Sin embargo, algunas tienden a perder su textura crujiente y ponerse arenosas. Esto es porque tienen un 25% de su volumen ocupado por aire debido a espacios abiertos entre las células del fruto. Estos contribuyen a su condición harinosa cuando está excesivamente madura. Esto también pasa porque las paredes celulares se ablandan y el interior se seca. Es decir, el aire encapsulado en su pulpa las convierte en arenosas conforme va madurando.

¿Cómo reconocer las manzanas arenosas?

Para muchos, las manzanas harinosas ya no son ricas y su textura no resulta del todo agradable porque pierden jugosidad y ya no están crujientes. Aquí te enseñamos a acertar a la hora de comprarlas.

Para comenzar es bueno que sepas que las arenosas son las Red Delicious, de tamaño grande, color rojo vivo y pulpa dulce, pero textura poco agradable. Para reconocerlas en el mercado solo basta con observarlas. La manzana roja tiene vetas ligeramente verdes, cuando esas manchas se ponen amarillas, quiere decir que está muy madura y se torna arenosa.

Otro truco para reconocerlas es usando el tacto. Si su pulpa la sientes fofa y al apretarla ligeramente algunas zonas seden a la presión, es sinónimo de su condición harinosa. Una manzana en su punto y fresca se siente firme y al frotar la piel se produce un leve ruido.

Si no te funcionó con ninguna de estas señales, al partirla también puedes identificarla. El color de las semillas deben estar marrones, pero si el corazón alrededor de las semillas está oxidado, quiere decir que la fruta está sobremadurada.

También puedes elegir comprar manzanas con el tallo, porque al no tenerlo se acelera el proceso de maduración y se acorta su vida útil.

