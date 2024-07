Para muchos cocinar es una de las tareas más relajantes del mundo y una gran forma de demostrar amor a la pareja o familia, mientras que otros terminan preparando los alimentos con prisa porque tienen diversas actividades que realizar. Es justamente cuando se hace todo rápidamente que ocurren los despistes que llevan a accidentes como quemar la sartén. Si en los últimos días te pasó, aquí te traigo una gran solución para acabar con el problema en menos de 1 minuto. Se trata de un gran truco casero que podrás realizar con dos productos que de seguro tienes en tu despensa. Toma nota, pero también te dejo estos utilitarios que te servirán: Así puedes quitar el mal olor del pollo si olvidaste refrigerarlo a tiempo y Así puedes convertir tu sartén en antiadherente.

Cada vez que prepares tu almuerzo o cena, es indispensable que laves a conciencia tu utensilio para que no se le acumule la grasa, tanto por fuera como por dentro. Así tampoco se ve alterado el sabor de tu comida ni el olor de las carnes, sofritos o aderezos que realices.

Sin embargo, cuando la comida se queda pegada o se quema por completo, no solo surge un olor desagradable que invade todo el ambiente, sino que muchos creen que deberán tirar la sartén a la basura porque no tiene solución. Eso no es correcto y hoy vengo a enseñarte un gran truco casero.

Cómo limpiar la sartén quemada en un minuto

Para este utilitario solo deberás buscar una patata y sal gruesa. Este tubérculo marcará la diferencia. Ahora sí, presta atención a lo que debes hacer.

Quita todos los restos de comida de la sartén con la ayuda de un papel de cocina.

Espolvorea sal gruesa por el interior de la sartén.

Ahora corta una patata por la mitad y frota con ella la zona a tratar con movimientos circulares.

Enjuaga con abundante agua y comprueba que desapareció el quemado. Tras esto lava tu sartén como de costumbre y sécala.

