Si eres de los que ama cocinar e innovar con deliciosas recetas, de seguro que también padeces un poco con la limpieza de las superficies, sobre todo después de preparar guisos o freír, pues esa capa de grasa o sustancia pegajosa se vuelve difícil de retirar de la estufa. Si quieres acabar con el cochambre en las perillas, desde Mag te dejamos los trucos caseros que puedes aplicar.

Muchas veces, por más que se limpien, quedan con manchas difíciles de remover, pero no todo está perdido. Para que estas herramientas con las que encendemos el electrodoméstico se vean limpias y relucientes hay algunas acciones puntuales que puedes adoptar.

Eso sí, tienes que tener en cuenta que si dejas mucho tiempo acumularse la suciedad, cochambre y toda clase de residuos desagradables, pues será más complicado el dejarlas como nuevas.

Cómo limpiar las perillas de la estufa

El truco está en preparar un desengrasante natural y de bajo costo. En un recipiente mezcla partes iguales de agua y vinagre blanco. Luego de unos minutos agrega dos cucharadas de bicarbonato de sodio y deja reposar. Coloca la preparación en un frasco con atomizador y rocía sobre las perillas sucias. Lo siguiente será emplear un cepillo de dientes que ya no uses para tallar y acabar con la suciedad. Si notas que el cochambre no salió del todo, puedes agregar directamente un poco de bicarbonato y atomizar nuevamente.

Para limpiar las perillas de la cocina necesitarás algunos accesorios según su material. (Foto: Kindel Media / Pexels)

Otra opción es preparar una pasta con partes iguales de vinagre blanco mezclado con bicarbonato de sodio. Aplica directamente a la perilla, dejar reposar por 20 minutos y limpia con un paño húmedo para eliminar exceso. Funciona muy bien en perillas de metal o aluminio.

Ahora, si las perillas de tu estufa son de cobre, funcionará muy bien rociar limón, salsa de tomate o vinagre blanco. Deja actuar por 20 minutos, limpia la suciedad que se desprende con un paño húmedo y finaliza con uno seco.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?