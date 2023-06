Los toldos son muy empleados en las casas y restaurantes en temporadas de verano. Sin embargo, es oportuno darle un mantenimiento regular para eliminar la suciedad que se acumula con el paso de los días. En MAG te compartimos un truco de limpieza muy efectivo.

Muchas personas recurren a los toldos, ya sea de lona o cualquier otro material, para dar sombra, protegerse del calor o incluso cerrar espacios. Estas cubiertas pueden encontrarse en los patios, terrazas o los exteriores de restaurantes.

Si bien son muy prácticos, más de uno olvida darle mantenimiento a los toldos y estos se acumulan de polvo y suciedad con el tiempo. Por consiguiente, es imprescindible limpiarlos cada cierto tiempo y en MAG te damos algunas indicaciones que te servirán de gran ayuda.

¿Cómo limpiar un toldo de lona?

Los toldos de lona son los más empleados por los dueños de casas y de restaurantes. Conoce cómo limpiarlos en simples pasos:

Si el toldo se puede desmontar, hazlo para que procedimiento de limpieza sea más fácil. De lo contrario, utiliza una escalera

En un recipiente coloca agua y detergente neutro

Luego de remover la mezcla, humedece un trapo de algodón para aplicar sobre el toldo, en especial las zonas más sucias

Si tienes un limpiador de vapor, utilízalo ates de limpiar el toldo

Para retirar los restos de suciedad y jabón, pasa un trapo humedecido con agua

Deja secar al aire libre y luego enróllalo

¿Cómo limpiar un toldo de plástico?

A diferencia de los toldos de lonas, el material de plástico es mucho más sencillo de limpiar. Solo debes preparar un ‘remedio casero’ a base de agua y quitagrasas para remover las manchas con un cepillo de dientes que no uses. Una vez hayas completado este procedimiento, enjuaga hasta que no quede rastro alguno. Finalmente, deja secar al aire libre.

