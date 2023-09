Con cada cambio de temporada, hay quienes se animan a realizarse un nuevo look para así tener un estilo totalmente distinto durante los siguientes meses y arriesgar por propuestas innovadoras o continuar en la misma tonalidad. Ya sea para cubrir las canas rebeldes o para destacar, el cabello pintado o teñido también necesita de ciertos cuidados. Aquí te explico lo que debes hacer durante la primavera para que no deje de lucir espectacular y no tengas que tinturarlo tan pronto.

Como en esta temporada los rayos del sol empiezan a salir nuevamente, lo ideal es aplicar algún aceite con protección solar para mantener el color, además de nutrirlo. También es ideal el uso de mascarillas una vez por semana, evitar el lavado constante y dejar de lado el secador, tenazas y plancha porque disminuyen la tonalidad y dañana el peño.

Los colores que marcan tendencia esta primavera

Para estos meses del año, hay colores que renacen y que marcarán la pauta en los salones de belleza. Estos son los tonos magenta, cobrizos, chocolate y rubios cálidos.

El “Viva Magenta” ha sido coronado como el color del año 2023, un tono rojo carmesí con matices rosados que ha dejado su huella en la moda, el diseño gráfico y por supuesto, en la coloración capilar. Este color se encuentra entre el rojo, el rosa y el morado: un matiz fuerte y con mucha personalidad.

“La primavera es una excelente temporada para atreverse al cambio, probar nuevos tonos y estilos en el cabello”, explica Catherine Garcia, educadora de Pichara Perú, marca especializada en productos de peluquería y estética.

Por su parte, Mónica Hidalgo, Marketing Manager de Henkel Consumer Brands, detalla que “los tonos chocolate están arrasando como una tendencia global, desde la moda, el maquillaje hasta el cabello. Están causando furor en los salones de belleza y también son tonos que po

La especialista agrega que “este tipo de tonos ofrecen una combinación única de calidez y profundidad, creando un look capilar exquisito y auténtico. Son reconocidos por realzar la belleza natural de una amplia gama de tonos de piel y añadir dimensión al cabello, logrando un aspecto multidimensional que atrapa la luz de manera sorprendente. Desde el clásico castaño chocolate hasta el chocolate caramelo o el marrón rojizo, existe una amplia paleta de tonalidades para elegir. Esto brinda a cada persona la oportunidad de encontrar el tono exacto que mejor se adapte a su estilo y personalidad”.

Si quieres animarte por estos colores, es necesario que sepas cómo adaptarlo a diferentes tonos de piel siguiendo los consejos de Garcia: para tez oscura, los tonos cálidos y dorados son ideales, mientras que los tonos cobrizos y miel, complementan a quienes tienen piel beige. Por otro lado, las personas con piel clara o rosada pueden apostar por tonos fríos como platinados o cenizos.