Christopher George Latore Wallace nació el 21 de mayo de 1972 como un hijo de inmigrantes jamaicanos. Con tan solo 12 años él comenzó a vender droga por las calles de Brooklyn para mantenerse, pero a la par comenzó a gestar en él el rap que en el futuro lo volvería famoso. Así nació The Notorious B.I.G., uno de los raperos más famosos del mundo cuya muerte permanece en el misterio absoluto incluso 23 años después de lo que pasó.

Con tan solo 24 años, en marzo de 1997 él falleció dejando un increíble legado que su familia sigue cargando, en especial su madre Voletta Wallace, su esposa Faith Evans y sus dos hijos, T’yanna y Christopher “C.J.” Wallace Jr. Los detalles de su muerte fueron trágicos, pero han sido tema de conversación durante años por no tener un orden claro de lo que sucedió exactamente ese fatídico día.

¿Qué pasó exactamente? El asesinato de Biggie Smalls se consideró como la culminación definitiva de los conflictos que tenían los artistas de rap en ese entonces. Tan solo seis meses antes, el rapero Tupac Shakur había sido asesinado cuando se encontraba en Las Vegas y muchos señalaron a que Biggi estaba involucrado en esto.

Irónicamente, algunas semanas después de su muerte el rapero lanzó su nuevo álbum “Life After Death”, un disco que ya tenía programado antes de lo que sucedió. ¿Cómo murió The Notorious B.I.G. y por qué hasta ahora no está claro el asunto? Aquí haremos un repaso de lo que se informó cuando pasó la tragedia.

Christopher Wallace viajó a Los Angeles, California, en febrero de 1997 para promocionar su segundo álbum de estudio, el ya mencionado “Life After Death”, además de grabar un video musical para su sencillo principal “Hypnotize”. El 5 de marzo dio una entrevista de ratio con “The Dog House” en “San Francisco’s KYLD”, mencionando que temía por su seguridad y que había contratado a guardaespaldas privados que lo protegieran.

En estos años estaba latente el conflicto entre los raperos de Costa Oeste y la Costa Este, una enemistad que nació en los años 90 y culminó con la muerte de Tupac Shakur y el mismo The Notorious B.I.G. de una manera similar. La desaprobación de su presencia en la ciudad se hizo notar cuando el 7 de marzo de 1997 se presentó en el Soul Train Music Awards, siendo abucheado por la audiencia.

El 8 de marzo él asistiría a una fiesta organizada por Vibe Magazine y por Qwest Records en el Petersen Automotive Musem. A las 12:30 AM del 9 de marzo, The Notorious B.I.G. se retiraba del establecimiento con dos camionetas GMC Suburban luego de que el departamento de bomberos cancelara la fiesta por exceso de personas en el establecimiento.

A las 12:45 AM, el SUV principal se detuvo en una luz roja en el cruce de Wilshire Boulevard con South Fairfax Avenue, a tan solo 46 metros del museo donde se había dado la fiesta. De pronto, un Chevrolet Impala SS se paró al costado de ellos, bajó la ventana y con un arma de acero azul 9mm comenzó a disparar al auto. Wallace recibió 4 impactos de bala donde el último fue fatal y causó su muerte.

The Notorious B.I.G. fue llevado al hospital Cedars-Sinai Medical Center donde los doctores hicieron una operación de emergencia para salvarle la vida, pero a la 1:15 AM se anunció su muerte. 15 años después de este terrible hecho, se liberó los resultados de la autopsia de su cuerpo explicando que la cuarta bala atravesó su cadera derecha e impactó con su colon, el hígado y su corazón, antes de detenerse cerca de su brazo izquierdo.

La muerte de Wallace dejó en luto a todos los cantantes de rap de todo el mundo, y fue considerado como el final definitivo entre la rivalidad que existía entre los artistas de la Costa Oeste y la Costa Este. Pero, ¿por qué se esperó 15 años para liberar la información de la autopsia que le hicieron a Biggie Smalls?

Este accidente llevó años de investigación para la policía e incluso la familia vivió un enorme calvario, ya que el modus operandi del asesinato había sido el mismo con el cuál Tupac fue asesinado. El análisis de la policía indicaba que el retirado policía de la LAPD Greg Kading estaba involucrado, así que alegó que habría sido Marion “Suge” Knight, el líder de Death Row Records, quien había orquestado realmente el asesinato de Wallace en venganza a lo que sucedió con Tupac.

Con las declaraciones, en el 2006 se determinó que había sido Knight quien contrató a Wardell “Poochie” Fouse, un miembro de la Piru Gangsters, para que disparara contra Wallace, pero este había fallecido en julio de 2003 cuando manejaba su motocicleta y había sido disparado por la espalda. La investigación hasta el día de hoy sigue inconclusa porque en este punto los policías se quedaron sin pistas con un culpable muerto que no podía declarar, así que recurrieron como última instancia a liberar la información de la autopsia en el 2012, pero esto no ayudó en nada.

