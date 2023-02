¿Herviste agua en una olla y se puso negra o quedó manchada? Las cacerolas son utensilios indispensables en la cocina, no solo para preparar las comidas, sino también para usarlas en reemplazo de una tetera; sin embargo, luego de esto suelen quedar quemadas o con zonas que no lucen limpias. ¿Quieres acabar con el problema y tenerlas como nuevas? Desde Mag te dejamos estos trucos caseros que no tienen pierden.

Los recipientes que son de aluminio se vuelven los más propensos a terminar negros cuando se hierve agua en su interior y para muchos resulta difícil recuperarlas.

Cómo limpiar ollas manchas luego de hervir agua

Para lograrlo solo necesitas poner en práctica estos trucos caseros efectivos y económicos.

1. Con rodajas de limón

Lo primero que necesitas hacer es llenar la olla de agua hasta la altura de la mancha oscura del interior.

Luego corta un limón en rodajas y échalo en la olla.

Déjalo ahí hasta que hierva el agua y notarás cómo se van aclarando las paredes.

El siguiente paso es tirar el agua una vez que la notes clara, enjuagar bien y lavar de manera habitual.

2. Con bicarbonato de sodio o sal

Pon a remojar la olla con agua fría y espolvorea bicarbonato de sodio o sal.

Luego tira esa agua y aplica bicarbonato de sodio en las paredes. Deja reposar algunas horas hasta que se aclare.

Cuando notes que las manchas desaparecieron, retira la mezcla y lava la olla de manera habitual.

