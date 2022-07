El chocolate peruano es constantemente homenajeado a nivel mundial; sin embargo, los pobladores de Perú solo consumen 500 gramos de este producto al año, ya que no lo incluyen dentro de su dieta alimentaria. Entre las principales razones está el no conocer sus beneficios, variedades de cacao o dejarse llevar por las apariencias y no disfrutar de uno que sea 100% natural. Aquí algunos consejos para diferenciar el que está hecho de puro cacao y saborearlo a cualquier hora.

Cómo aumentar nuestro consumo de chocolate

1. Conoce sus beneficios: El cacao es una fruta que aporta muchos beneficios en nuestro organismo, como magnesio y hierro, además contiene antioxidantes y es antinflamatorio. Asimismo, disminuye los niveles de colesterol malo y triglicéridos y estimula el sistema nervioso central ya que contiene teobromina, lo que permite que mejore nuestra memoria y concentración, así como la reducción del estrés.

2. Reconoce un buen chocolate: Richard Rodriguez Calle, fundador de chocolate Mito, explica que los chocolates que contienen mayor porcentaje de cacao son los que mejores beneficios van a dar a nuestro organismo, ya que poseen menos azúcares añadidos. Además, un chocolate negro lleva básicamente tres ingredientes: manteca de cacao, cacao en polvo o pasta de cacao y azúcar. Mito tiene 4 tabletas de chocolate: Themashnum Amazona 80%, Cajaruro Amazonas 75%, La Peca Amazonas y Laguna Amazonas 58%, cada uno representa un ecosistema diferente de la región.

3. Es versátil: El cacao se puede consumir de una manera saludable en tabletas de chocolates con alto porcentaje de cacao o en cacao en polvo incluyéndolo en postres, batidos proteicos, como topping en ensalada de frutas con yogurt, ensaladas, panes con granos, chocolate caliente, entre otros. El chocolate de alto porcentaje de cacao es recomendado por los nutricionistas para cumplir con los antojos de dulces y en este caso no hay problema de su consumo moderado.

4. Variedades de cacao: El representante de chocolate Mito , marca que participó por primera vez en Salón del Cacao y Chocolate y ganó una medalla de plata en la categoría de micro lote de producción de chocolate de origen con leche con su tableta 58 % cacao con leche origen Lagunas – Amazonas, explicó que en el Perú se cosechan cerca de 150 mil toneladas de cacao y la región más productiva es San Martin; sin embargo, la mayoría se va a otros continentes de mayor consumo, como América y Europa. Además, el Perú tiene 14 genotipos de cacao Nativo de los 24 que existen en el Mundo, ya que la geografía del territorio permite que existan diferentes variedades.





