De seguro escuchaste alguna vez que tu amigo metió su celular en granos blancos luego que se le cayó al inodoro buscando que absorba la humedad y vuelva a prender. Esta es una práctica muy habitual y también se la he recomendado a mis familiares, pero lo que te vengo a enseñar ya sobrepasó todo lo antes visto, ¿sabías que el arroz también te ayuda a recuperar un plátano negro para que vuelva a ser amarillo? Aquí te cuento los detalles y no, no se trata de brujería.

Que las bananas se pongan oscuras en cuestión de días en el frutero o la cocina es algo habitual y más de uno se pregunta por qué en el mercado lucen perfectas y al llegar a casa, todo cambia.

Si bien muchos aprovechan los plátanos maduros para preparar postres y sacarle el jugo porque se vuelven más dulces, hay quienes prefieren botarlos a la basura porque ya no les resultan apetitosos. Pues con este truco casero que te explico no se te volverá a pasar por la mente hacer algo así.

El truco del arroz para quitarle lo maduro a un plátano

¿Qué necesitas? Pues simplemente 1 bolsa de plástico Ziploc, 2 tazas de arroz crudo, 1 secadora de cabello y al protagonista, un plátano negro.

Este truco que te enseñaré lo aprendí navegando en YouTube y lo que vi me dejó impactada al punto que corrí para replicarlo y, simplemente, quedé con la boca abierta. Lo primero que tienes que hacer es verter el arroz dentro de la bolsa de plástico.

Guarda allí el plátano maduro e intenta que el arroz lo cubra completamente. Cierra la bolsa quitando todo el aire que puedas. Deja reposar durante una hora (tiempo suficiente para que el arroz atrape la humedad).

Pasado el tiempo abre la bolsa y seguro notarás que la banana sigue luciendo oscura, pero aquí viene la magia. Enciende la secadora de pelo (a temperatura media y fría) y pasa por algunos segundos el aire a lo largo de la fruta, de abajo hacia arriba. Rápidamente notarás que va recuperando su tonalidad amarilla.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?

VIDEO RECOMENDADO

Muchas personas llevan un termo de café, té u otras bebidas calientes durante su día a día. Sin embargo, con el tiempo, algunas de estas sustancias hacen que los recipientes que conservan el calor se manchen. Por este motivo, en este video te enseñamos unos trucos caseros para limpiar los termos.