¿CÓMO SABER CUÁNTO ME DESCUENTAN AL MES POR AFP?

Coronavirus en Perú | AFP | Ante el aumento de casos de coronavirus COVID-19 en el Perú, el presidente Martín Vizcarra anunció que el Gobierno decidió ampliar por 13 días el Estado de Emergencia Nacional. Esta medida, que culminará el domingo 12 de abril, incluye la prolongación del aislamiento social obligatorio y toque de queda. En consecuencia, se han paralizado todas las actividades en el sector público y privado, miles de negocios han cerrado y la economía de los hogares peruanos ha sido afectada.

Ante este panorama, el jefe de Estado está brindando diversas medidas para salvaguardar a las familias peruanas y brindar liquidez para superar el impacto económico que ha generado el COVID-19. En esa línea, el presidente Martín Vizcarra anunció que los trabajadores que no estén en planilla desde hace 12 meses y estén afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) podrán retirar hasta S/2,000 de sus fondos previsionales.

Este miércoles se emitió el Decreto de Urgencia 034-2020 que oficializa el retiro extraordinario de los fondos ante la emergencia generada por el coronavirus. La norma se publicó en el diario El Peruano y dispone que sea la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) la que determine la atención de las solicitudes y los pagos.

Inicialmente, esta medida alcanzaba solo a aquellos que no aportan desde hace 12 meses o más. No obstante, tal como lo adelantó María Antonieta Alva, ministra de Economía, en la norma publicada se redujo el lapso para tener un mayor alcance: quienes no hayan estado en planilla por seis meses o más podrán acceder a este beneficio.

Otra medida que anunció el presidente Martín Vizcarra es que se suspenderá el aporte a las AFP durante el mes de abril, ante la ampliación del estado de emergencia en el Perú. Es decir, este monto -parte del sueldo y que usualmente se destina para el fondo de pensiones- de abril no se descontará al trabajador.

Mediante Decreto de Urgencia Nº 033-2020, publicado en edición extraordinaria de las normas legales del diario El Peruano, el Ejecutivo suspendió temporalmente y de manera excepcional el aporte de los trabajadores a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) correspondiente a abril del 2020.

De acuerdo con la norma, también se suspende la obligación de retención y pago de la remuneración computable de la comisión sobre el flujo descontado mensualmente al trabajador. Estas medidas, se señala, no ocasionarán penalidades o multas a los empleadores.

Tras los anuncios del presidente Vizcarra, han surgido muchas preguntas respecto al tema de las AFP. Una de las interrogantes que se hacen los trabajadores que están en planilla y aportan al fondo de pensiones es sobre el monto que les corresponderá. Para ello, te explicamos cuánto se te descuenta mes por mes de tu sueldo.

DESCUENTOS DE LAS AFP

Todos los meses, a los trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) se le descuenta parte de su sueldo por concepto de AFP. Este descuento incluye hoy tres conceptos.

El primero es el aporte que va directamente a la cuenta de capitalización individual (CCI) del afiliado y alimenta su fondo de pensiones. Este importe corresponde al 10% de la remuneración bruta del afiliado.

Otro aporte obligatorio que realiza el afiliado es la prima de seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio. Hoy la prima que cobran todas las AFP es de 1.35% del sueldo del trabajador.

Un tercer descuento es la comisión por administración del fondo que cobran las AFP . Este pago dependerá del tipo de comisión en la que se encuentre el afiliado.

COMISIÓN SOBRE FLUJO

Si el afiliado se encuentra en la comisión sobre el flujo, pagará entre 1.47% y 1.69% de su remuneración bruta mensual, dependiendo de la AFP en la que se encuentre.

En total, al afiliado se le descuenta todos los meses entre 12.82% y 13.04% de su sueldo bruto. Así, si son S/ 2,000 los que percibe mensualmente, entre S/ 256.4 y S/260.8 se redireccionan a su AFP.

Hoy son 1.8 millones de los más de siete millones de afiliados se encuentran en este esquema de comisión.

COMISIÓN MIXTA

Si el afiliado está en la comisión mixta pagará un porcentaje (entre 0.82% y 1.25%) sobre el saldo que acumule en su fondo de pensiones y un porcentaje sobre su sueldo mensual (entre 0% y 0.67%).

Cabe señalar, que desde este mes, la AFP ganadora de la última licitación, redujo a 0% el componente sobre saldo que cobra a sus afiliados que se encuentren en la comisión mixta.

“Con ello, desde este mes en la boleta de remuneraciones de los nuevos y antiguos afiliados de AFP Integra solo se les descontará 11.35% (de su sueldo), correspondiente al aporte a su fondo de pensiones y a la prima de seguro de invalidez y sobrevivencia”, explicó Cesar Chang, vicepresidente de finanzas y tecnología de la AFP.

El ejecutivo detalló que hoy tienen alrededor de 1.2 millones de afiliados en el esquema de comisión mixta y estima que en los dos años que tendrá la exclusividad de afiliación entrarán al sistema alrededor de 800,000 afiliados.

En este caso, el trabajador que gana S/ 2,000 mensuales, pagará por concepto de AFP, entre 11.35% (S/ 227) y 12.02% (S/ 240.4) de su sueldo.

Si bien estos descuentos mensuales (sobre su remuneración) son menores a los que se le hace al afiliado que se encuentra en la comisión por flujo, aquí se le debe agregar el cobro que hace la AFP sobre el saldo que tiene en su fondo de pensiones.

Es decir, si ese afiliado que gana S/ 2,000 y paga por el componente de flujo entre S/ 227 y S/240 de su sueldo mensual, tiene en su cuenta de capitalización acumulados S/50,000, también se le descontará (de ese fondo) al año entre S/ 410 y S/ 625, dependiendo de la AFP en la que se encuentre.

¿Cómo saber si podré retirar dinero de mi AFP?

