Para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo, la vitamina C es de suma importancia. Debido a que el cuerpo no puede producir esta vitamina por sí solo, debes recurrir a alimentos que contengan estas sustancias. ¿Cómo saber si te falta vitamina C? Conoce las mejores recomendaciones de un conocido doctor que comparte sus conocimientos en YouTube.

La vitamina C es crucial para la producción de colágeno en las células cutáneas y de la carnitina, que mantiene un buen porcentaje de grasa corporal Si bien podemos consumir la vitamina C a manera de suplementos, hay alimentos que nos pueden servir de gran ayuda como las frutas cítricas y verduras como el brócoli

La función más importante de la vitamina C, de acuerdo con el doctor Sebastián La Rosa, es el efecto antioxidante. “La oxidación es uno de los mecanismos más importantes por los cuales nuestras células envejecen y, sobre todo, de manera prematura. Sin embargo, puedes reducir ese daño con la vitamina C”, según explicó en su canal de YouTube.

Cabe recordar que la vitamina C estimula el sistema inmune y aumenta la producción de glóbulos blancos.

¿Cómo saber si te falta la vitamina C?

Existen signos que son evidentes como el escorbuto, el sangrado de las encías, la ruptura de vasos sanguíneos, lesiones en la piel, fatiga y la anemia. La mayor pérdida de cabello y el lento proceso de cicatrización también son otros signos.

La mejor forma para consumir vitamina C es la de tipo liposomal, lo que permite ser más absorbible y proteger de la irritación que produce el ácido ascórbico sobre el sistema digestivo. Si fumas regularmente o padeces enfermedades crónicas, debes consumir más.

Si no estás seguro si te falta vitamina C, lo más recomendable es un análisis de sangre.

