Llegó el verano y esto no solo significa sacar la parrilla, acudir a la playa entre amigos, contemplar el atardecer, sino también pasar un tiempo de calidad con nuestras mascotas. Si ya tienes su correa o pechera listo, te recomendamos leer la siguiente indicación para reconocer si el suelo está muy caliente para tu perro y, por ende, desistir en salir.

¡Que la emoción no te gane! Como se sabe, nosotros no nos quemamos los pies porque utilizamos diferentes tipos de calzado, pero los perros no corren con la misma suerte y se tienen que adaptar a las altas o bajas temperaturas.

Esto último te hará reflexionar sobre si es recomendable dar un paseo con tu perro. ¿Cómo puedo saberlo? la primera regla es verificar la temperatura del clima. Si pasa los 24 grados centígrados, el piso está muy caliente para tu amigo de cuatro patas.

Pero si no tengo una manera de cómo saber la temperatura en ese momento, ya sea usando dispositivos electrónicos, hay otro método en el que se puede saber y solo en cuestión de segundos. ¿Cuál esa esa? Aquí te la presentamos.

¿Cómo saber si el piso está muy caliente para pasear a tu perro?

Según el consejo por parte de Moon Valley Canine Training en Facebook, la “regla de los cinco segundos” es muy eficaz para saber si es una buena idea sacar a tu perro. ¿Y para gatos? también aplica.

El truco está en colocar la palma de tu mano sobre el suelo y si no puedes dejarla ahí por más de cinco segundos, significa que está muy caliente para tu mascota y, por ende, será mejor no sacarlo hasta que baje la temperatura.

Ahora bien, se sabe que también existen zapatitos especiales para perros en verano, pero algunos expertos no lo recomiendan. Para evitar entrar en esta discusión, mejor espera que esté más fresco para recién dar una vuelta por el parque.

