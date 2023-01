Si bien existen algunos modelos que son de plástico, es muy común que en los hogares hayan escurridores de trastes de aluminio o acero inoxidable que, si no se cuidan correctamente, también se pueden dañar y no hacer honor a su nombre. Si tienes uno, aquí te dejamos un truco casero que no tiene pierde para que laves todos tus platos, tazas y cubiertos y luego los coloques en él sin temor a que se oxide.

Luego del desayuno, almuerzo o cena lo mejor es dirigirse al fregadero para lavar bien todos los trastes y no se acumulen en una montaña, algo que también resulta peligroso para la salud familiar.

Normalmente el escurridor está situado estratégicamente al lado del lavadero para ir acomodando en ese espacio todo lo limpio y así esperar a que escurran antes de guardarlos; sin embargo, esta práctica lo daña y puede empezar a oxidarse

¿Cómo evitar que se oxide el escurridor de platos?

Este truco es muy sencillo de realizar y desde Mag te aseguramos que sí hará la diferencia para prolongar la vida de esta importante herramienta de la cocina, así que toma nota.

Cada gotita de agua que escurre de los platos, tazas o cubiertas luego de lavados pueden quitar el esmalte protector del escurridor y hacer que se oxide.

El truco está en cómo vamos a secar nuestros trastes y colocarlos ahí.

Lo primero será modificar el proceso de secado, esto quiere decir que solo tienes que lavar los platos, vasos o tazas y dejar que el agua se deslice de manera vertical en el fregadero mientras tomas uno por uno en tus manos.

Esto hará que no quede tanta cantidad de líquido y se secarán más rápido.

Además, no quedará agua acumulada en el fondo del escurridor, algo que lo daña con el tiempo.

Adicional a esto, una vez que los trastes estén secos, hay que guardarlos en su lugar y quitar todo rastro de humedad posible del escurridor, así no crecerán hongos o moho.

¿Cómo limpiar el escurridor de platos?

Si llegaste tarde a este truco casero y tu escurridor de platos ya está con presencia de manchas negras u oxidados, para limpiarlo correctamente necesitarás los siguientes utensilios:

1 ⅔ taza de bicarbonato de sodio

½ taza de jabón líquido

2 cucharadas de vinagre blanco

½ taza de agua

Ahora deberás poner en práctica este paso a paso:

En un recipiente de plástico mezcla todos los ingredientes hasta formar una pasta homogénea. Retira todos los platos del escurridor y elimina el exceso de agua con un trapo. El siguiente paso será aplicar la mezcla sobre toda la superficie y, con la ayuda de un cepillo de cerdas suaves, realiza movimientos circulares. Deja reposar por dos a tres horas. Pasado este tiempo, retira con un trapo seco. Enjuaga el escurridor de platos con agua caliente y retira toda la humedad con otro trapo limpio. Lo mejor es realizar este procedimiento una vez a la semana, así aseguramos que los trastes se mantengan limpios al 100%.

