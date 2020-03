A raíz de la ampliación del estado de emergencia nacional en todo el Perú a causa del nuevo coronavirus, no solo la economía se ha paralizado por el aislamiento social obligatorio, sino que el inicio del año escolar también se vio afectado. Y es que al haberse extendido hasta el 12 de abril la cuarentena, millones de niños y adolescentes perderían muchas clases.

Ante esta situación, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció una estrategia para que la enseñanza continúe y se retomen las labores escolares este 6 de abril.

“La educación pública iba a iniciarse el 16 de marzo y tuvimos que suspenderla por el estado de emergencia, pero no podemos sacrificarla. Por eso, después de recibir la propuesta del ministro de Educación, las clases en las instituciones educativas públicas y privadas comenzarán el lunes 6 de abril, pero de manera remota; es decir, de manera virtual”, señaló.

Refirió que la propuesta es ambiciosa y, como estamos en período de aislamiento social obligatorio, el Estado tiene que ponerse a tono con la ciencia y tecnología para que no se detenga la educación “porque es la base del desarrollo del país”.

Debido a esta alternativa que se está planteando desde el Ejecutivo, muchos padres de familia e incluso estudiantes se preguntan de qué manera serán las clases virtuales. A continuación, te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

¿CÓMO SERÁN LAS CLASES VIRTUALES?

La estrategia implementada por el Ministerio de Educación se denomina “Aprende en casa”, la cual tiene un plan de contenidos diarios, que serán aprovechados en el contexto del coronavirus para producir resultados y aprendizajes significativos, por ejemplo, en el significado de ciudadanía.

“Queremos tener la ciudadanía como eje central de esta etapa no presencial y, a partir de esta orientación general, se articulen todas las competencias: matemáticas, comunicación, historia, entre otros”, explicó el titular de dicha cartera Martín Benavides.

Destacó que la plataforma “Aprende en Casa” es una herramienta digital multicanal que comprende internet para los hogares que tienen conexión a la red, pero también televisión y radios nacionales y regionales.

“Hemos logrado comprometer el apoyo de los directores regionales de educación para que nos apoyen y poder llegar a los estudiantes de las escuelas rurales más alejadas”, señaló.

Al respecto, el mandatario señaló que esta será una oportunidad para mejorar la educación y que “probablemente habrá algunos problemas en el camino y se requerirán más recursos, pero, pese a las dificultades se logrará el objetivo de llevar la educación a los escolares”.

EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES OFRECERÁN ACCESO GRATUITO DE INTERNET

Tras el anuncio del Ministerio de Educación para implementar la estrategia de educación virtual desde este 6 de abril, las empresas de telecomunicaciones Bitel, Claro, Entel y Movistar, agrupadas a la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), ofrecerán acceso sin consumo de datos a la web www.aprendoencasa.pe, que será próximamente implementada por las autoridades.

Esta plataforma permitirá que millones de escolares peruanos sigan formándose desde sus casas con un acceso garantizado a esta web de educación a distancia no solo desde una conexión a internet fija, sino a través de los celulares bajo el concepto de “Zero Rating” o tarifa cero. Es decir, si alguien ingresa a través de su celular a dichos contenidos que estarán alojados dentro de la página web del Minedu, sus datos no serán consumidos.

RETORNO A LAS AULAS

Vizcarra también dio a conocer que terminada la cuarentena, el próximo 12 de abril, no todo volverá a ser como antes. “Se está haciendo todo un programa para que desde el lunes 4 de mayo retornen de manera gradual a las aulas los escolares, pero no en su totalidad porque no deben estar juntos”.

Para ello, pidió a los ministros de Educación y Salud coordinar para armar un plan y ver la distancia que los escolares mantendrán entre sí. Incluso se evalúa que la mitad del salón acuda a las clases presenciales y así se vaya alternando.

“Cuando eso pase, la estrategia ‘Aprende en Casa’ será un complemento de la educación presencial; de manera tal, que se puedan nivelar los aprendizajes y asegurarnos de que los aprendizajes lleguen a todo el país, sobre todo en las zonas rurales donde siempre hay dificultades”, subrayó.

