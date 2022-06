Tras pasar varios meses con la mascarilla puesta y sin lucir un maquillaje completo, los tiempos han cambiado un poco y ahora se puede salir a un restaurante, tomar un café o pasear por un parque sin tener que estar con ella en todo momento. Es aquí donde unirte a las tendencias marcadas por el color y brillo es una gran oportunidad para mostrar tu esencia y crear los populares ‘natural looks’ o piel minimalista. Desde Mag te brindamos algunos consejos para lograrlo.

Ambos estilos bucan resaltar los rasgos naturales y la belleza propia de cada persona combinando en las rutinas diarias de maquillaje tendencias como el glitter y el no makeup, buscando generar destellos de luz y dar una apariencia fresca y natural. Para crear looks sencillos con maquillajes ligeros y de alta duración, con productos que a la vez protejan, hidraten y regeneren la salud de la piel, sigamos los consejos de los expertos de Yanbal.

Cómo aplicar las tendencias de maquillaje

1. TINT TREND

Esta tendencia de belleza consiste en elevar tu maquillaje con tonos rojizos, aplicados especialmente en las mejillas, ojos y labios. El nuevo Suero Instaglow Color de Yanbal es ideal para destacar con esta tendencia, ya que podrás lograr esos tonos en zonas determinadas de tu rostro simulando un efecto golden hour. Es un producto multifuncional con el que podrás lograr diferentes tipos de maquillaje.

2. JUICY LIPS

¡Sí, los labios gruesos, con gloss y color delicados están siendo tendencia otra vez! Elige un brillo que los haga ver jugosos e hidratados, como el nuevo Hydra Lip Gloss de Yanbal, un labial que hidrata hasta por 6 horas gracias a su ingrediente ácido hialurónico y que garantiza unos labios más voluminosos sin generar malestar en la aplicación.

3. GRAPHIC LINER

Con trazos marcados y definidos, los ojos expresivos volverán para marcar la temporada. Combina líneas de cualquier color que pueden ser simétricas o asimétricas en cualquier parte que rodee tu ojo, y no te preocupes por disimular los signos del envejecimiento. El nuevo Corrector Líquido antiedad de Yanbal, te dará la confianza para lucir unos ojos llenos de juventud, regenerados y con una vitalidad que hará juego con los tonos vibrantes y llamativos que escojas para tu look.

4. MAQUILLAJE GLOW

Esta temporada también llega para abrirle las puertas a un maquillaje glow, el aliado ideal para lucir una piel “jugosa y luminosa”. Con protagonistas como el brillo, los iluminadores, las bases líquidas y los blush en crema para generar contornos ligeramente definidos con bronzer y blush, esta tendencia combina lo mejor de la temporada: la suavidad de la belleza natural con la fuerza de los rasgos marcados.

Yanbal te invita a explorar estas tendencias con productos que también cuidan e hidratan tu piel, destacando tu belleza natural con looks de impacto que tengan el plus de ser un tratamiento skincare gracias a sus ingredientes formulados para cada tipo de rostro.

“Desde Yanbal hemos visto que los looks glowy pero livianos han llegado para quedarse. Las tendencias de pieles sanas, el brillo natural y las rutinas de skincare han ido en constante ascenso en los últimos años y esta temporada, marcada por la reducción del uso de los tapabocas, no ha sido la excepción. Por eso, desde nuestros procesos de innovación, hemos creado productos híbridos que combinan tratamientos de cuidado de la piel con color, involucrando ingredientes naturales como el camu camu y el ácido hialurónico para regenerar e hidratar la piel. Esto, no solo le ha permitido a las personas combinar efectos de relleno o golden hour en el maquillaje de su rostro, sino también incluir una rutina de cuidado que resalta su belleza natural”, indicó Nicole Camacho, Directora Corporativa de Yanbal Peú. Si quieres conocer más sobre el maquillaje híbrido y las tendencias de Yanbal, puedes visitar la página web: www.yanbal.com o en redes sociales como @Yanbal.