En este ambiente se acumula la ropa sucia, la que recién se lavó, los productos de limpieza, la lavadora y secadora, tendederos, entre otros, por lo que la lavandería suele convertirse en el lugar donde reina el desorden. Para que esto no se vuelva una constante, hay ciertos trucos que se pueden aplicar para una correcta organización y que siempre se vea bien cuidada.

Las tareas rutinarias del hogar pueden volverse pesadas si no tenemos a la mano todas las herramientas necesarias o si no contamos con un buen ambiente para almacenarlas y el cuarto de lavado no es la excepción.

Y es aquí donde muchos se preguntan cómo organizarla si suele ser un espacio pequeño dentro de la casa pero que guarda la lavadora, la ropa sucia y hasta la tabla de planchar.

¿Cómo se organiza una lavandería?

Hoy en día existen diversos productos que sirven para mantener una lavandería o zona de lavado en orden y aquí te daremos algunas pautas para lograrlo.

1. Motivar a que todos se comprometan

Mantener el orden es un compromiso que debe asumir la familia en su totalidad. Es importante generar este hábito desde pequeños y reforzarlo a través de los años. De esta manera, poco a poco se convertirá en algo natural. Desde niños enséñales a mantener el orden. Un organizador tubular puede ser usado para guardar juguetes, ropa sucia u otros objetos en la pieza o baño de tus hijos.

2. Utilizar organizadores para separar la ropa por color

Existen diversos organizadores de todo tipo, tamaño y materialidad, entre ellos de tela, bambú o plástico. Los especialistas de Casaideas recomiendan medir el espacio del que se dispone y buscar los que mejor se adapten a ese metraje. Es recomendable ir separando la ropa sucia por color en estos organizadores, de modo de facilitar la tarea al momento de lavar. Usar un bolso de ropa para lavanderia permite identificar la ropa sucia y transportarla.

3. Establecer los días en que se realizará el lavado

Determinar el día y la hora en que se lavará la ropa, de modo que los integrantes de la familia lo tengan claro y así contar con todas las prendas que requieran limpieza. Esto te permitirá organizar y aprovechar al máximo las cargas en la lavadora, lo que además contribuirá a ahorrar agua y con ello cuidar el medioambiente. Usar contenedores para detergente en polvo con dosificadores es una linda alternativa para guardarlo.

Un tendedor plegable o retráctil te ayudará a secar prendas que no pueden ser introducidas en la secadora o que sean pequeñas. (Foto: Casaideas)

4. Utilizar tendederos y colgadores de ropa para maximizar tu espacio

Para un correcto secado es crucial contar con un tendedero o colgador de ropa que se adapte al espacio con el que cuentas, sobre todo si vives en un departamento o bien para los meses de bajas temperaturas, en que se necesita tender las prendas en el interior. En el mercado existen diversas alternativas en cuanto a tamaño y materialidad. Colocar un tendedero de muro plegable de bambú es una alternativa que permite usar menos la secadora y contribuir con el cuidado del medio ambiente.

4. Ordenar, doblar y guardar la ropa limpia apenas se haya secado

No es conveniente dejar el guardado de la ropa para después, ya que se corre el riesgo de comenzar a generar una montaña de prendas en algún lugar de la casa. En un abrir y cerrar de ojos esto puede convertirse en algo inmanejable, que hará que el proceso de doblado y planchado sea mucho más tedioso. Este desafío continúa en el closet, espacio para el cual también existen diferentes alternativas para organizarlo con eficiencia. Se recomienda en este caso usar un organizador para plancha y tabla de planchar, y así maximizar el espacio

“Nuestro llamado es a ser creativos y a hacer partícipes de esta labor a todos los integrantes de una familia, porque esto impactará positivamente en el estado de ánimo y contribuirá a un hogar más feliz”, comenta el director de arte y coordinador del Departamento de Diseño de Casaideas, René Casanova.

