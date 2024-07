Son los que se roban todas las miradas y hacen sentir a muchas mujeres más seguras, confiadas y ‘femme fatale’. Los labios rojos son un clásico y este color representa el poder y la fuerza, además de ser versátil por lo que se puede usar en cualquier momento. Estoy segura que en más de una ocasión has querido maquillarte con este tono para una reunión de trabajo, cita o fiesta, pero dudaste porque no querías llamar mucho la atención y tenías temor de que no quede bien. En esta nota te cuento, de la mano de una experta, los pasos que debes seguir para que se vean perfectos y te explico cómo usar el delineador para una mejor definición. Además, te dejo esta información que te puede interesar: Los 3 pasos que marcarán la diferencia para lucir tus labios en su máximo esplendor y Cómo minimizar la apariencia de ojeras y bolsas en el contorno de ojos.

En las rutinas de maquillaje, este producto cosmético es un elemento esencial para definir el estilo y cada 29 de julio se celebra el Día Internacional del Labial. Cada elección de color, desde un tono vibrante hasta nude, transmite un mensaje y capta la atención de manera única.

Lograr esos acabados tan perfectos, no siempre tiene que ser un ‘dolor de cabeza’ Si quieres maquillar tus labios como una master del makeup sigue estos sencillos pasos.

Cómo lucir unos labios bien definidos

El labial rojo es ideal para diversas ocasiones, desde eventos formales y cenas románticas hasta reuniones de trabajo y celebraciones especiales. Este color puede elevar cualquier atuendo y aportar un toque de sofisticación. Es por ello que, Cynthia Valera, experta de maquillaje de Avon, explica los pasos que debes seguir:

Hidrata los labios : aplica un bálsamo labial antes de iniciar tu rutina de maquillaje. Espera que se adhieran correctamente a tus labios antes de continuar con el color. De preferencia elige un hidratante con vitamina A, C y E para que actúe también como antioxidante.

: aplica un bálsamo labial antes de iniciar tu rutina de maquillaje. Espera que se adhieran correctamente a tus labios antes de continuar con el color. De preferencia elige un hidratante con vitamina A, C y E para que actúe también como antioxidante. Elige tu tono ideal: elige el subtono de rojo que mejor complemente tu tono de piel. Si tu rostro tiene un matiz cálido, opta por un labial con un color cercano al Boom Boom Rouge de Avon Ultramate. En cambio, si tu piel es fría, busca uno con matices similares al Red Supreme.

El truco del delineador para unos labios rojos de impacto

Delinea tus labios: usa un delineador de labios rojo para trazar una línea a lo largo del borde de tus labios y, en la parte superior, dibuja un contorno en forma de corazón. Además, para añadir profundidad, elige un lápiz delineador en un tono más oscuro que el labial que aplicarás.

usa un delineador de labios rojo para trazar una línea a lo largo del borde de tus labios y, en la parte superior, dibuja un contorno en forma de corazón. Además, para añadir profundidad, elige un lápiz delineador en un tono más oscuro que el labial que aplicarás. Aplica el producto : una vez que hayas definido la forma deseada con el delineador, rellena tus labios aplicando el labial en capas hasta alcanzar la intensidad de rojo que prefieras. Comienza con pequeños toques en el centro del labio inferior para lograr una cobertura uniforme. Si necesitas mayor precisión, utiliza un pincel de labios para aplicarlo.

: una vez que hayas definido la forma deseada con el delineador, rellena tus labios aplicando el labial en capas hasta alcanzar la intensidad de rojo que prefieras. Comienza con pequeños toques en el centro del labio inferior para lograr una cobertura uniforme. Si necesitas mayor precisión, utiliza un pincel de labios para aplicarlo. Define los bordes: aplica un corrector del mismo tono que tu piel en los bordes exteriores del delineado. Esta técnica acentúa tus labios, creando un efecto visual de mayor volumen y logrando una apariencia más pulida.

aplica un corrector del mismo tono que tu piel en los bordes exteriores del delineado. Esta técnica acentúa tus labios, creando un efecto visual de mayor volumen y logrando una apariencia más pulida. Añade brillo: elige un brillo del mismo tono de rojo que el labial que usaste. Esto proporcionará un acabado especial y realzará la apariencia de labios hidratados. En caso decidas optar por un color neutro, el tono Lady in Red de Avon Ultra Color siempre será una buena opción.

elige un brillo del mismo tono de rojo que el labial que usaste. Esto proporcionará un acabado especial y realzará la apariencia de labios hidratados. En caso decidas optar por un color neutro, el tono Lady in Red de Avon Ultra Color siempre será una buena opción. Perfecciona: revisa el resto de tu rostro, prestando especial atención a tus dientes, para asegurarte que no existan manchas no deseadas.

