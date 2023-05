La limpieza del baño es una tarea que no se puede postergar, pues este ambiente de la casa suele acumular bacterias y gérmenes, así como constante humedad; sin embargo, hay ciertos rincones o accesorios que no siempre se asean como debería de ser, entre ellos los azulejos o la cortina de la ducha. Para que no afectes tu salud, desde Mag te explicamos cómo usar los trucos caseros para eliminar el moho de este protector empleando ingredientes de tu despensa como el zumo de limón.

Al ser un espacio totalmente húmedo y poco ventilado es propenso a que se formen las molestas manchas negras de moho que no solo dan mal aspecto, sino que pueden provocar malos olores y dañar las vías respiratorias.

Eliminar el moho es posible y de manera 100% eficaz usando trucos caseros con ingredientes que normalmente tienes a la mano en tu despensa.

Cómo eliminar el moho de la cortina del baño: el truco del limón

Antes de explicarte el paso a paso de este truco casero, es bueno que revises las indicaciones del fabricante en la etiqueta para comprobar si se puede meter en la lavadora o hay que limpiarla a mano.

Para devolverle su aspecto inicial y parezca recién comprada, vamos a usar el limón, un ingrediente natural con fuertes propiedades desinfectantes y blanqueantes.

Lo primero para desaparecer las manchas de humedad es sumergir la cortina del baño en agua caliente durante veinte minutos y agregar el zumo de 5 limones. Deja reposar y sácala.

El siguiente paso es lavarla de forma habitual en lavadora o a mano con detergente. En caso todavía hayan manchas de moho, aplica limón de forma directa en la zona y déjalo actuar 30 minutos más para luego frotar con un cepillo y enjuagar. El resultado te sorprenderá.

El limón es fantástico para eliminar el moho del baño debido a su poder limpiador y desinfectante. (Foto: @fabrikasimf / Freepick)

Cómo quitar moho negro en cortinas con otros ingredientes

1. Vinagre blanco

Este producto tiene compuestos ácidos que previenen la oxidación. También evita la formación de manchas negras y el crecimiento de bacterias y hongos.

La idea es que viertas 1/2 taza de vinagre blanco en la caja de la lavadora y la pongas a funcionar en ciclo común. También puedes agregar este ingrediente en un atomizador y rocíarlo todos los días sobre la cortina para prevenir la aparición de este problema.

2. Bicarbonato de sodio

Sus propiedades ayudan a combatir los microbios por lo que deberás mezclar media taza de bicarbonato de sodio con dos tazas de agua caliente y verter el líquido en el ciclo habitual de la lavadora. Así eliminarás las manchas de moho de las cortinas del baño.

Ahora, si prefieres lavar a mano, espolvorea un poco por toda la cortina y donde estén las zonas afectadas, deja reposar unos minutos para que el bicarbonato se impregne bien y luego frota con un trapo y agua caliente. Aclara varias veces para quitar todos los restos y poder colgarla nuevamente.

