Ya sea la nevera para conservar los alimentos, la lavadora para tener impecable la ropa, la licuadora para los batidos de la mañana o la plancha para salir sin arrugas a la calle, los electrodomésticos son un indispensable en el hogar para facilitar las labores días; sin embargo, no se trata solo de conectarlos al tomacorriente y no pensar en cómo usarlos de manera responsable y sostenible para no solo sacarles el máximo provecho, sino también cuidar el medio ambiente. Desde Mag te dejamos los trucos para proteger el planeta.

La idea es que cada uno, desde su espacio más personal y familiar, empiece a practicar hábitos amigables, más aún cuando este 22 de abril se conmemoramos el Día de la Tierra, fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de cuidar los recursos naturales y proteger el planeta.

¿Cómo hacer buen uso de los electrodomésticos?

Esto consejos te permitirán emplear de forma sostenible los aparatos eléctricos (refrigeradoras y lavadoras) dentro de casa.

Regular la temperatura: Lo ideal es mantener la refrigeradora en 4°C y el congelador en -18 °C. Esto asegurará un equilibrio ideal entre mantener los alimentos frescos y usar la cantidad mínima de energía.

Lo ideal es mantener la refrigeradora en 4°C y el congelador en -18 °C. Esto asegurará un equilibrio ideal entre mantener los alimentos frescos y usar la cantidad mínima de energía. Usemos lo necesario: En las refrigeradoras evitar abrir constantemente las puertas o dejarlas abiertas por mucho tiempo; se pierde el frío y el motor trabaja de más, generando mayor consumo eléctrico. Por ejemplo, algunas cuentan con sistema Autosense, tecnología que con un solo toque, configura y optimiza automáticamente la temperatura según el uso que tenga el refrigerador: momentos de pico por una reunión familiar o incluso momentos de uso nulo como cuando salimos de vacaciones.

En las refrigeradoras evitar abrir constantemente las puertas o dejarlas abiertas por mucho tiempo; se pierde el frío y el motor trabaja de más, generando mayor consumo eléctrico. Por ejemplo, algunas cuentan con sistema Autosense, tecnología que con un solo toque, configura y optimiza automáticamente la temperatura según el uso que tenga el refrigerador: momentos de pico por una reunión familiar o incluso momentos de uso nulo como cuando salimos de vacaciones. Evitar poner comida caliente: Esto hace que el refrigerador trabaje más para enfriar los alimentos y use más energía. Las comidas calientes deben enfriarse a temperatura ambiente antes de colocarlas en el interior de la refrigeradora.

Esto hace que el refrigerador trabaje más para enfriar los alimentos y use más energía. Las comidas calientes deben enfriarse a temperatura ambiente antes de colocarlas en el interior de la refrigeradora. Lavar a temperaturas bajas: Se requiere menos energía para calentar el agua a 30 °C en lugar de 40 °C o más. Con la tecnología inverter, es posible lavar a 30 °C y brindar una limpieza eficiente a una carga diaria, si no está muy manchada o sucia, y esta temperatura es más suave con la ropa.

Se requiere menos energía para calentar el agua a 30 °C en lugar de 40 °C o más. Con la tecnología inverter, es posible lavar a 30 °C y brindar una limpieza eficiente a una carga diaria, si no está muy manchada o sucia, y esta temperatura es más suave con la ropa. Revisión constante de los filtros: A fin de garantizar la eficiencia energética de las lavadoras, debemos revisar y limpiar los filtros de las pelusas con regularidad. De esta manera, mantendremos el flujo de aire adecuado para que el proceso de secado de nuestras prendas sea óptimo.

Si seguimos estos consejos, estaremos comenzando a vivir mejor y más sostenible mediante la promoción de una mejor alimentación, un mejor cuidado de la ropa y mejores entornos domésticos. De esta manera, el planeta te lo agradecerá. “Buscamos tener productos que sean más eficientes y sostenibles con el medio ambiente. Aquí juega un rol fundamental la tecnología inverter y la inteligencia artificial, que en el caso de nuestras refrigeradoras, ayudan a evitar la pérdida de alimentos, ya que pueden conservar hasta en un 30% más la frescura de los mismos”, comentó, Joao Zeni, representante del Grupo Electrolux para América Latina.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?