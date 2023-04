Deshojar hierbas aromáticas no volverá a ser un problema. Si amas cocinar, pero tardas mucho separando hoja por hoja del tallo, desde Mag te traemos una rápida solución, pues este truco casero con un rallador te permitirá tener el perejil, culantro o cilantro listo en pocos segundos. Solo tendrás que sacarle el máximo provecho a los agujeros más gruesos o finos de este utensilio.

Consumir hierbas frescas es darle un plus de sabor y aroma a tus platillos favoritos; sin embargo, suelen echarse a perder muy rápido en la nevera, por lo que muchos recurren a su versión seca o en polvo, pero el resultado no es el mismo. Para ensaladas, guisos o sopas se suelen emplear las hojas, más no el tallo.

Para aliviarte la tarea de cocinar, aquí te dejamos un truco casero con un rallador, utensilio de cocina con el que podrás desprender las hojas de las hierbas aromáticas en tiempo récord.

El rallador no solo te servirá para el queso o verduras, sino para deshojar hierbas frescas. (Foto: @cucinareok / Instagram)

¿Cómo deshojar hierbas con un rallador?

Lo primero es buscar tu rallador (con el que sueles rallar quesos o verduras) y usar el lado grueso para deshojar las hierbas aromáticas en cuestión de segundos. Pasa los tallos del perejil o culantro por los orificios más grandes (elige los agujeros que tengan el tamaño adecuado para que pase el tallo, pero no la hoja.). Luego, tira de ellos fuertemente para que las hojas se desprendan y ten cerca un recipiente para que las puedas guardar.

Aplica este truco casero con toda la porción de hierbas frescas que desees emplear en tu preparación y te darás cuenta de que será mucho más fácil y práctico. Si no tienes un rallador también puedes intentarlo con una espumadera o con cualquier instrumento de cocina que tenga agujeros pequeños.

