Llegan amigos de sorpresa a tu casa o preparaste todo para el almuerzo especial y te diste cuenta que tus bebidas no están en la temperatura correcta. Es ahí donde te haces un mundo y hasta piensas en pedir un delivery que te solucione el problema, pero aquí te cuento que eso no es necesario. Hay un truco casero que no tiene pierde y que te permite enfriar tus latas de cerveza en 5 minutos y utilizando sal.

Es la bebida alcohólica por excelencia para muchos e ideal para una reunión, salida a un bar, parrilla o mientras se disfruta de una película en Netflix sin importar la temporada, pero un sorbo caliente en días de calor puede ser desagradable. Es por ello que resulta necesario tenerla bien fresquita.

Si eres un poco despistado o tuviste muchas tareas que realizar antes de recibir a tus invitados y se te olvidó meter las cervezas en la nevera, tranquilo, aquí te traigo la solución.

¿Cómo enfriar cerveza rápido con sal?

Con este truco podrás enfriar la cerveza en 5 minutos, y todo gracias a la ciencia y a la termodinámica, rama de la física encargada del estudio de la interacción entre el calor y otras manifestaciones de la energía, ¿cómo así?

Lo único que tendrás que hacer es llenar un recipiente con agua, abundante hielo de tu congelador y un par de cucharadas llenas de sal. La idea es que las latas o botellas de cerveza queden totalmente cubiertas con esta preparación.

Trata de que no estén muy apretadas para que el agua helada fluya entre ellas. Luego de 5 minutos podrás disfrutar de una cerveza bien refrescante sin que hayan pasado varias horas en el refrigerador.

Si te preguntas cómo funcionó, pues te cuento que el truco está en la reacción endotérmica. Para que la sal se disuelva en el agua, necesita calor y ese se lo brinda la bebida a temperatura ambiente que metiste.

