Hay quienes disfrutan guardar un pedazo en la nevera para comerla como desayuno o que llegaron tarde a su hogar y les tocó la porción fría. Es aquí donde hay que meter la pizza en el microondas, algo que no es tan sencillo como parece, pues ciertos errores la hacen perder su textura o se ponga blanda. Para que esto no te pase, te traigo un gran truco casero que me recomendaron, realicé y en realidad funcionó. Te explico cómo calentarla usando una servilleta o vaso y termine súper crujiente.

Lo más práctico resulta ponerla sobre un plato y meterla en el electrodoméstico por algunos minutos, pero al abrirlo vemos que la masa quedó algo gomosa.

Por lo general, este resultado que tenemos tras calentar en el microondas no siempre es el mejor porque ya no se ve apetitosa al ponerse blanda. Sigue estos consejos de la servilleta y el vaso y quedarás impresionado.

¿Cómo calentar pizza en microondas de manera correcta?

Estos dos métodos se volverán tus grandes aliados:

Servilleta: Para este sencillo truco deberás colocar una en el plato, la pizza y otra servilleta encima (también puede ser un papel de cocina). Calienta de manera tradicional y listo. Vaso: Coloca agua en su interior a 3/4 partes de su capacidad. Mételo al microondas y a lado pon la pizza. Calienta de manera tradicional.

¿Cuánto tiempo se calienta una pizza en el microondas?

Pues lo recomendable son 30 segundos,suficiente para tener una buena textura y el sabor original.

