Una de las áreas más complicadas cuando hacemos la limpieza del hogar es, sin duda, el baño. Y es que la cantidad de gérmenes y bacterias que se forma en él crece día a día si es que no tomamos las medidas necesarias. No se trata solo de mantener pulcro el inodoro, lavabo o los azulejos de la ducha, sino prestar atención a otros elementos que muchas veces quedan olvidados. ¿Te has puesto a pensar en lo necesario que es lavar los tapetes? Aquí te explicamos los trucos caseros para hacerlo y cada cuánto se debe realizar esta tarea.

La humedad es uno de los peores enemigos de este ambiente del hogar y los hongos hacen su aparición, en especial en estas alfombrillas que se usan al salir der la ducha y se secan por sí solas, haciéndolas el lugar perfecto para hospedarlos y causar problemas en la piel.

Estos tapetes no solo se pueden llenar de puntos o manchas negras, sino que los malos olores invadirán todo el espacio.

¿Cada cuánto debes lavar los tapetes del baño para evitar hongos?

Para decirle adiós a la suciedad, humedad o ácaros y evitar la aparición de hongos, lo mejor es lavar estos tapetes cada dos días. Una buena práctica es tener más de una alfombra, para así ir rotándolas mientras lavas y secas la sucia.

Cómo lavar los tapetes del baño

Los trucos caseros ayudan a realizar diversas labores del hogar y en este caso no son ajenos. Lo primero será sacudir o aspirar muy bien los tapetes y quítales todos los cabellos y pelusas.

Utiliza un quitamanchas antes de meterlos a la lavadora y déjalo actuar por 5-10 minutos. Lávalos con agua caliente y detergente en un ciclo normal. Si los vas a lavar a mano, aplica el truco casero de remojarlos con agua bien caliente para matar a cualquier bacteria, también puedes agregar un poco de lejía y un limpiador jabonoso para posteriormente frotar las zonas donde el moho persiste. Deja secar tus tapetes o alfombrillas al sol para garantizar que no aparezcan hongos y bacterias.

