Sí, la gran mayoría tenemos ese placer culposo de querer un chocolate, helado o caramelo después del almuerzo y es que para postre siempre hay espacio por más que estemos muy satisfechos. Estoy segura que en más de una ocasión intentaste no caer en la tentación y terminaste comprando en el puesto de venta de tu trabajo o fuiste a la tienda más cerca y a mí también me ha pasado; sin embargo, jamás imaginé que incluir esta proteína en la mañana me ayudaría a superar este antojo. En esta nota te cuento cuántos huevos debes ingerir en el desayuno para evitar comer dulces durante el día. Además, te recomiendo: La bebida que combate el estreñimiento al instante, recomendada por una nutricionista y Si no preparas así tus semillas de chía, estás desaprovechando sus beneficios.

Para reducir esas ganas de galletas o golosinas, la ciencia también tiene la respuesta. Si bien es cierto que una alimentación alta en azúcar desencadena ciertos males como aumento de peso, caries dentales, diabetes o enfermedades cardíacas, los antojos aparecen en los momentos menos pensados y no siempre están ligados a un embarazo, sino a hambre, cambios hormonales, costumbre o aburrimiento, según afirman los expertos en una investigación de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Y es que el azúcar tiene un efecto en el cerebro que provoca la liberación de hormonas, como la serotonina y la dopamina, que nos hacen sentir bien. Además, se asocia a la felicidad.

Huevos en el desayuno para controlar los antojos por dulce

Sí, así como lo lees. Hay alimentos que debes incluir en el desayuno para controlar tus antojos por lo dulce y las proteínas son clave. Anne Alexander, autora del libro The Sugar Smart Diet, explica que puedes empezar el día con huevos, yogurt griego, requesón, pollo desmechado, queso ricotta o un batido con proteína en polvo que ayudará a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre.

Así también lo demuestra un estudio publicado en la revista Nutrition Journal (en inglés), donde se reveló que quienes consumían un desayuno con alto contenido de proteínas (40%) tuvieron menos antojos alimentarios que aquellos que no desayunaron o cuyo desayuno contenía solo un 15% de proteínas.

SALUD | Un desayuno rico en proteínas, como el huevo duro, será ideal para evitar esas ganas de comer dulce durante el día. (Foto: Mona Sabha Cabrera / Pexels)

Y es que si tu primera comida del día es azucarada, volverás a tener antojo de consumir dulce un par de horas después. Pero si tiene proteínas, tendrás energía y los niveles de azúcar en sangre permanecerán estables.

Ahora te revelo lo que tanto querías saber: la cantidad de huevos que debes comer en el desayuno. Lo primero que debes saber es que son ricos en vitaminas y minerales importantes, incluyendo vitamina B12, vitamina D, vitamina A, vitamina E, hierro, zinc, selenio y colina.

Sobre cuántos huevos se puede ingerir en el desayuno, los expertos son enfáticos en pedir “comer por lo menos 4″. Y es que dos no son suficientes porque cada unidad aporta un máximo de 6 gramos de proteína y para que te sientas saciado y le entregues a tu cuerpo la cantidad de nutrientes adecuados debes consumir al menos 30 gramos de proteína en cada comida.

El endocrinólogo Francisco Rosero explicó en su cuenta @endocrinorosero en Instagram que “dos o tres huevos cocidos bastarán para un buen desayuno. Coma huevos, en esa presentación, sin pan ni galletas” pues “tiene grasas que son muy favorables para generar saciedad (sensación de llenura)”. Recuerda que es mejor comerlo sancochado que frito o revuelto.

¿Este contenido de salud que preparé te pareció interesante y aprendiste un poco más? Como este, hay otro tipo de utilitarios y consejos de mi autoría que serán de tu agrado y solo debes visitar Mag.elcomercio.pe con frecuencia. Te invito a conocerlos y ponerlos en práctica. Si estos te gustan o sirven, no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con nuevo contenido interesante.

5 consejos para mejorar tu salud desde casa