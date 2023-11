Cuando se inicia una relación a distancia, se sabe que no es la situación más ideal. Es posible que nuestro entorno, además, nos desanimen diciéndonos que no hay que tomárselo muy en serio. Pero esto no es cierto. Con la tecnología a nuestro alcance y un enfoque adecuado, las relaciones a larga distancia pueden florecer y fortalecerse con el tiempo. Hoy en Mag te doy unos consejos de amor respaldados por expertos para mantener una conexión sólida a pesar de la distancia física.

Aunque la distancia física puede presentar desafíos, una relación a larga distancia puede florecer con la atención adecuada y las estrategias efectivas. Al establecer expectativas claras, priorizar la comunicación y utilizar la tecnología de manera creativa, las parejas pueden mantener una conexión sólida y cultivar un amor que trasciende la geografía.

Consejos para mantener una relación a distancia

Con estos consejos de amor respaldados por expertos, el amor a distancia puede convertirse en una oportunidad para crecer y fortalecer el lazo que une a dos personas:

Establecer expectativas claras:

Antes de embarcarse en una relación a distancia, es crucial establecer expectativas claras. La psicóloga clínica Dr. Lisa Marie Bobby sugiere discutir temas como la frecuencia de comunicación y las visitas programadas para evitar malentendidos. Priorizar la comunicación:

La comunicación es la columna vertebral de cualquier relación, y esto es aún más cierto en una relación a distancia. La terapeuta de pareja, Dr. Terri Orbuch, enfatiza la importancia de la comunicación abierta y regular para mantener una conexión sólida. Utilizar tecnología de manera creativa:

La tecnología moderna ofrece una variedad de herramientas para acortar la distancia. La terapeuta de pareja y sexóloga, Dr. Megan Fleming, sugiere utilizar videoconferencias y mensajes multimedia para agregar una dimensión más personal a la comunicación. Construir confianza:

La confianza es esencial en cualquier relación, pero puede ser aún más crucial a larga distancia. La escritora y consejera de relaciones, Dr. Margarita Tartakovsky, destaca la importancia de ser transparente y honesto para construir y mantener la confianza. Compartir objetivos y metas futuras:

Compartir objetivos a largo plazo puede ayudar a mantener la relación enfocada y proporcionar un sentido de propósito. La terapeuta y autora Dr. Dana Gionta aconseja discutir metas individuales y cómo encajan en el futuro de la relación. Visitas programadas y planificación:

Programar visitas regulares puede ayudar a mantener la conexión física. El consejero de relaciones, Dr. Gary Chapman, sugiere la planificación como una estrategia efectiva para reducir la incertidumbre en una relación a distancia. Mantener la intimidad:

A pesar de la distancia física, es posible mantener la intimidad emocional. La experta en relaciones, Dr. Michelle Drouin, sugiere utilizar la tecnología para compartir momentos íntimos y mantener viva la chispa. Apoyo emocional constante:

El apoyo emocional es clave en cualquier relación, y esto es especialmente cierto en una relación a distancia. La terapeuta familiar y de pareja, Dr. Jennice Vilhauer, aconseja ofrecer apoyo constante durante los desafíos para fortalecer el vínculo emocional.

SOBRE EL AUTOR Oscar Guerrero Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

