Este domingo 11 de junio de 2023, se llevarán a cabo las elecciones en Argentina, pero no nos referimos a las nacionales (que son las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias - PASO) o a las generales (que elige al presidente y representantes del Congreso), sino a los comicios provinciales en cuatro lugares específicos: Tucumán, Mendoza, San Luis y Corrientes. Si perteneces a uno de ellos y aún no sabes dónde te toca sufragar, no te preocupes que en esta nota te lo contamos.

A continuación, te explicamos cómo puedes consultar el padrón electoral para que vayas a votar sin ningún contratiempo; asimismo, te mencionamos los cargos que se elegirán en este sufragio; así que presta mucha atención.

Un funcionario electoral verifica la identificación de un votante en un colegio electoral durante las elecciones primarias en Buenos Aires el 11 de agosto de 2019 (Foto: Alejandro Pagni / AFP)

ELECCIONES 2023 EN TUCUMÁN

Los ciudadanos de la provincia de Tucumán irán a las urnas este domingo 11 de junio. Lo que debes saber a continuación.

¿Qué se elige? Los ciudadanos de Tucumán votarán por las personas que deben ocupar los cargos de gobernador y vicegobernador. También a 49 legisladores provinciales, 19 intendentes, 184 concejales y 93 comisionados comunales.

¿Dónde voto en Tucumán?

Ingresa al Padrón Electoral Provincia de Tucumán o HAZ CLIC AQUÍ.

Coloca los datos que te solicitan: Documento y sexo.

Escribe en el recuadro el código de seguridad.

Al final, clic en “Buscar en padrón”.

Sitio web para ver dónde te toca votar si vives en Tucumán (Foto: Padrón Electoral de Tucumán)

ELECCIONES 2023 EN MENDOZA

Los mendocinos deben tener todo listo para el domingo 11 de junio, fecha de sus elecciones.

¿Qué se elige? Los electores definirán a los precandidatos que se presentan a los PASO. Estas internas buscarán a los postulantes que se medirán en un mismo espacio partidario para alcanzar los cargos de gobernador y vicegobernador. No sólo ello, los municipios de esta provincia también votarán para los cargos de intendente, vice y concejales.

¿Dónde voto en Mendoza?

Primero, ingresa al padrón definitivo o HAZ CLIC AQUÍ.

Lee las indicaciones atentamente.

Luego, escribe tu número de documento.

Haz clic en el recuadro para señalar “No soy robot”.

Al final, clic en “Buscar”.

Sitio web para ver dónde te toca votar si vives en Mendoza (Foto: Gobierno de Argentina)

ELECCIONES 2023 EN SAN LUIS

Los habitantes de la provincia de San Luis irán a sufragar este domingo 11 de junio.

¿Qué se elige? Al gobernador, vicegobernador, 5 senadores y 21 diputados provinciales; además de intendentes municipales y comisionados, y concejales municipales.

¿Dónde voto en San Luis?

Solamente ingresa a https://padron.sanluis.gov.ar/ o HAZ CLIC AQUÍ.

Después, ingresa los datos que te piden: DNI y sexo.

Luego ingresa las letras de la imagen que salen en tu pantalla.

Finalmente, haz clic en “Buscar”.

Sitio web para ver dónde te toca votar si vives en San Luis (Foto: Gobierno de San Luis)

ELECCIONES 2023 EN CORRIENTES

El domingo 11 de junio, los ciudadanos de la provincia de Corrientes acudirán a las urnas.

¿Qué se elige? Legisladores locales, ediles comunales y otros cargos municipales. En esta ocasión no se vota por gobernador, ya que lo eligieron en 2021.

¿Dónde voto en Corrientes?

Simplemente ingresa al sitio web https://padron.corrientes.gob.ar/ o HAZ CLIC AQUÍ.

Luego, completa los datos que te piden: DNI (sin puntos) y género (como figura en el DNI).

Finalmente, clic en “Consultar”.