¿Por qué las copas menstruales están revolucionando el cuidado íntimo femenino?

Uno de los momentos en que las mujeres deben prestar mayor atención al cuidado íntimo es en la etapa de la menstruación. Por años se normalizó el uso de toallas higiénicas y tampones para esos días complicados; sin embargo, en los últimos meses las copas menstruales se han robado el protagonismo.

Sin bien muchas ya probaron sus beneficios y no dudan en recomendarlas, aún existen muchos mitos y temores con relación a estos productos sanitarios.

Se trata de una pequeña copa de silicona que una vez insertada en la vagina acumula la sangre de la menstruación hasta que se extrae y desecha el líquido. Para quienes la han probado resulta excelente pues la consideran más ecológica que una toalla higiénica, más natural y barata a largo plazo.

Para estar mejor informadas y tomar decisiones en cuanto al cuidado íntimo femenino, la ginecóloga Rina Cuadros explica algunos puntos importantes del uso de la copa menstrual.

1. No te mancharás la ropa: la copa menstrual se adapta perfectamente a las paredes de la vagina, por tanto la posibilidad de derrames es mínima. Después de cumplir con su trabajo, se retira del canal vaginal agarrándola de la base, esto anula el riesgo de mancharse con el flujo menstrual. Posteriormente, se limpia con agua y jabón neutro y se vuelve a utilizar. Es necesario hervir la copa entre ciclos menstruales para esterilizarla y volver a utilizarla libre de gérmenes y bacterias. Por el contrario, las toallas y los tampones son más propensos a los indeseados derrames por su limitada absorción.



2. Tiene capacidad de soportar un flujo abundante: en el caso de las toallas higiénicas y los tampones, estos están hechos para ser cambiados aproximadamente cada 3 horas. Es por ello que muchas mujeres tienen la percepción de que su flujo es demasiado abundante. Sin embargo, las copas menstruales funcionan de una forma diferente. Una mujer promedio menstrúa entre 30 y 60 mililitros en un ciclo completo. Una copa menstrual, como DivaCup, tiene capacidad de contener hasta 30 mililitros y bien puesta puede acompañarnos hasta por 12 horas continuas sin manchas ni derrames.



Se inserta en la parte baja de la vagina. A lo largo del día es posible que tienda a introducirse algo más, lo cual es perfectamente natural. (Foto: Pixabay)

3. A largo plazo es más económico: durante la menstruación, una mujer usa en promedio dos paquetes de toallas higiénicas o tampones por ciclo, es decir, cada mes. La copa tiene una vida útil superior a dos años si se mantienen los cuidados necesarios.



4. Permite orinar de forma normal: no necesitas quitarla cada vez que se acudas al baño, ya que la uretra y la vagina son dos canales distintos. “Una vez más, estas inquietudes nacen de una falta de conocimiento de nuestra anatomía, y por ello es importante que las mujeres jóvenes y adultas aprendan más sobre ellas mismas”, resalta la doctora.



5. No provoca malos olores ni infecciones: el flujo menstrual sólo produce mal olor cuando se expone al aire, debido a un proceso de oxidación. Las toallas desechables y tampones no sólo están expuestas al ambiente, sino que contienen distintos absorbentes que generan un fuerte olor. Además, reduce el riesgo de infecciones porque no permite que la sangre altere el grado de acidez normal de la vagina, pues el flujo menstrual queda depositado en la copa. Para evitar problemas de salud es indispensable elegir una copa menstrual certificada y de calidad.