Coronavirus: ¿cómo recibir un paquete en casa de forma segura?

Un estudio publicado el pasado 17 de marzo en la revista médica The New England Journal of Medicine informó que el nuevo coronavirus puede sobrevivir en superficies de plástico y acero inoxidable hasta 3 días, y en cartón hasta 24 horas. Esto significa que el virus puede trasmitirse durante varios días a través de estos elementos.

Debido a esta nueva información, han surgido muchas interrogantes, algunas de ellas son, si tocando un paquete o una encomienda uno se puede infectar con este virus y qué medidas de prevención se deben seguir para evitar posibles contagios. Según comentó el virólogo Julián Ruiz al canal de televisión CNN en Español, existen posibilidades de que estos productos estén contaminados.

“Siempre que recibamos encomiendas, que vayamos a recibir el correo del buzón tenemos que pensar que existe una posibilidad de que hay algo de contaminación en el porque ya no es como decíamos antes algo que llega, es del otro lado del mundo, sino que es un paquete que acaba de entregar alguien y es posible que esté contaminado”, manifestó el virólogo colombiano, Julián Ruiz.

Para evitar posibles contagios, el especialista recomendó el lavado de manos después de recibir el paquete y de ser posible desechar todos los empaques donde venga el producto. De esta forma se interrumpe la potencial cadena de transmisión.

“Siempre debemos lavarnos las manos muy bien después de recibir un paquete, una encomienda, un correo y si es posible desechar todos los empaques externos en los que venga envueltos”, concluyó Julián Ruiz miembro activo de la World Society for Virology.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Alta Contención Biológica del IRTA-CReSA y profesor asociado de la Universitat Autònoma de Barcelona, Xavier Abad, en una entrevista para el diario La Vanguardia manifestó que no hay que temer por un posible contagio si recientemente se han realizado compras por Internet.

“Desde que se produjo el objeto que has comprado, se envasó, se envió desde el país de origen, se recibió en un centro de logística, se llevó a un almacén y luego llegó a tu casa, han pasado semanas o meses. Aunque el coronavirus hubiera estado allí en un principio, lo que es ya mucho suponer, cuando recibes el producto, está inactivo, sin capacidad de infección”, expresó.

Sin embargo, Xavier Abad explicó que si la persona quiere desinfectar las cosas que compró puede hacerlo con lejía diluida, agua oxigenada o etanol en una concentración del 70%. Además, luego de hacer esto, inmediatamente lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: ¿Cuáles son los gérmenes que sí mata el desinfectante?

Coronavirus: ¿Cuáles son los gérmenes que sí mata el desinfectante?

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Estados Unidos y su lucha contra el coronavirus

Estados Unidos y su lucha contra el coronavirus

Coronavirus: ¿cuál es la forma correcta de usar los guantes desechables?

Coronavirus: ¿cuál es la forma correcta de usar los guantes desechables? [23/03/2020]

¿Cómo hacer una mascarillas casera?

¿Cómo hacer una mascarillas casera?