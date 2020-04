Nueva York sufre un verdadero problema con la plaga de ratas. Hace un par de años, el alcalde destinó un presupuesto municipal de 32 millones de dólares en un programa para erradicar a los roedores. Dicha cantidad no consiguió frenar el número masivo que atacaban los basureros de la ciudad y transportaban un sin número de enfermedades. En tiempo de coronavirus el peligro aumenta.

La menor presencia de personas y menos tráficos en las vías abren las posibilidades para que los animales se desplacen a ciertas áreas dónde normalmente no se les ve.

“La gente no está dejando comida y basura afuera, así que no están siendo atraídas”, dijo al New York Times Katy Hansen, vocera de los Centros de Cuidado Animal de la Ciudad de Nueva York

Las ratas estarían buscando otros puntos para abastecerse. Es posible que en lugar de ir a los basureros de restaurantes y edificios comerciales se desplacen a sectores residenciales, donde la producción de basura ha cambiado menos.

Otra posibilidad es que las ratas cambien de comportamiento y sean más agresivas a la hora de buscar alimentos. Es posible que existan más peleas entre los animales.

Cine de Nueva York cerrado por pandemia de coronavirus (COVID-19). (Foto: AFP)

Aplicar una nueva medida para desaparecer a las ratas en la ciudad es poco posible ya que la producción de basura en Nueva York sigue siendo inmensa. Sin embargo, expertos en control de plagas podrían poner en práctica algún tipo de trampas ya que los roedores estarían proclives a 'morder la carnada' debido a su desespero por buscar fuentes de comida.

“No vamos a volver a tener una oportunidad como esta, cuando la mayoría de restaurantes y edificios están cerrados temporalmente”, dijo al New York Times, Claudia Riegel, directora ejecutiva de la Junta de Control de Roedores, Termitas y Mosquitos de Nueva Orleans, una ciudad en donde ya se vio un desplazamiento de las ratas a otros sectores.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

