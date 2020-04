“Tuve fiebre y tos por unos días, luego me sentí bien. Pero después de un mes, mi hisopo sigue siendo completamente positivo”, reflexiona preocupado ante la cámara de video Alessandro Politi, periodista italiano del programa televiso ‘Le iene’. El hombre de prensa cumple con un confinamiento absoluto luego de realizarse la prueba y conocer que estaba infectado con el letal virus.

La preocupación de Alessandro Politi nace luego de que informara que, tras 14 días de aislamiento absoluto y sin presentar síntomas, el periodista italiano aún sigue siendo positivo al coronavirus COVID-19. Esto podría explicarse quizá porque el paciente resultaría ser asintomático; pero, si fuera así, ¿por qué presentó los indicios del letal virus en un inicio? ¿Aún puede contagiar a otras personas? ¿El virus vive en el huésped aún si pasaron los 14 días y este no muestra ningún signo de tenerlo?

Alessandro Politi, de 30 años e hincha del Milan, inicia su terrible relato ante la cámara de video sin mostrar ningún síntoma del coronavirus. Durante los tres minutos y cuarenta y un segundos de grabación, el periodista no estornuda ni tose, ni se ve afectado por los estragos que suelen tener los que se recuperaron del letal agente infeccioso.

“El 5 de marzo me desperté con un fuerte dolor de cabeza, fiebre alta y un poco de tos”, comenta Alessandro. “En ese momento no estaba tan expandido el coronavirus. Intento, en todos los sentidos, conseguir una prueba de descarte, incluso si el personal médico no quería pues no tenía síntomas tan graves. Sin embargo, en el hospital explico que soy periodista y que podría haber estado en contacto con muchas personas”, sigue con su relato el periodista, que detalla que le realizaron la prueba y sí, efectivamente, positivo para coronavirus COVID-19.

“Lo sorprendente es que esa misma tarde con una pastilla la fiebre pasó, al día siguiente tuve menos síntomas y al tercer día no tuve nada más”, comenta Alessandro desconcertado. “Si no me hubiera hecho la prueba, habría pensado que sólo era una gripe".

Después de no presentar ningún solo síntomas durante 17 días, explica el italiano, la prueba seguía saliendo positiva. Detalla, además, que en Italia para decretar a un paciente curado, tras los 14 días de alejamiento obligatorio y luego de no presentar ningún sólo síntoma, es necesario hacerse dos pruebas de descarte del coronavirus COVID-19; pero, tras treinta días él seguía estando infectado.

“Hace casi un mes que no tengo síntomas, pero el resultado es siempre el mismo: totalmente positivo. Pregunté si es normal, los médicos especularon que podría haber tomado una carga viral más agresiva. Afortunadamente mi cuerpo lo maneja bien, pero lleva más tiempo erradicarlo”, continúa.

Alessandro Politi, autor y periodista de investigación en el programa televisivo italiano “Le iene” (La Hiena) basado en el magazine argentino CQC (Caiga Quien Caiga), cierra su video con algunas preguntas: “¿Cuántas personas podrían estar trabajando con el riesgo de propagar el virus?” “¿Por qué no se realizó la prueba a personas que sólo presentaban síntomas leves?” “¿Cómo decidir qué tiempo es suficiente si luego de treinta días sigo siendo positivo?"

Las personas continúan utilizando el Subway en Nueva York. (02/04/2020)

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cuánto dura el período de incubación de la covid-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

MÁS SOBRE EL CORONAVIRUS

MÁS VIDEOS

Coronavirus en Los Ángeles: Hollywood, Universal y la ciudad vacía [03/04/2020]

“Los voy a matar”, sujeto con coronavirus fugó de un hospital y se enfrentó a la policía [4/4/2020]

Fallece electrocutado un niño mexicano que cuidaba a su madre infectada con coronavirus [4/4/2020]